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Nuri Şahin, Werder Bremen'le siftahı yaptı

Transfer döneminin bitimine saatler kala simgeleştiği Borussia Dortmund'dan Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin, yeni formasını dün ile Hollanda ekibi FC Emmen arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında giydi

05 Eylül 2018 Çarşamba, 11:59:36 | Güncelleme:

Milli maç arasını değerlendiren Werder Bremen, Hollanda 1. Ligi'ne bu sezon yükselen FC Emmen ile Bremen'e 100 km mesafedeki Leer kentinde dostluk maçı yaptı. Leer Hoheellern Stadı'nda oynanan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Werder Bremen 2-1 kaybetti. Werder Bremen'in golünü 40'ıncı dakikada Klaassen kaydederken, FC Emmen'in galibiyet golleri 29'uncu dakikada Bannink ve 50'nci dakikada Niemejer'den geldi.

GÖZLER NURİ'NİN ÜZERİNDEYDİ

DHA'nın haberine göre karşılaşma boyunca herkesin gözü adeta ilk kez Werder Bremen formasını giyen Nuri Şahin'in üzerindeydi. İlk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan ve oldukça da istekli görünen Nuri Şahin'in rakipten top çalması ve attığı uzun paslar sürekli tribünlerden alkış aldı. Nuri Şahin'e olan yoğun ilgi maç sonunda da devam etti. Soyunma odalarından takım otobüsüne giden yolda bekleyen taraftarlar, Nuri Şahin'den imza almak ve kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için yoğun çaba harcadı. Aynı şekilde karşılaşmayı takip eden medya mensupları da, takım otobüsünün yanında Nuri Şahin'in etrafını sararak kendisiyle söyleşi yaptılar.

"SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SAHADA OLMAYI VE SÜREKLİ OYNAYARAK TAKIMA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUM"

Karşılaşma sonrası açıklamalar yapan Nuri Şahin, yeni kulübüyle ilgili hedeflerini şöyle konuştu:

"Sağlıklı bir şekilde sahada olmayı ve sürekli oynayarak takıma katkı sağlamayı hedefliyorum. Benim için de, takım için de hayırlı ve başarılı bir sezon olur inşallah."

"DORTMUND HEP EVİM OLARAK KALACAK"

15 yıl formasını giydiği Borussia Dortmund ile duygusal bir veda yaşadığının hatırlatılması üzerine de konuşan Şahin, "Dortmund benim her zaman evim olacak, onlara minnettarım, orada yaşadığım 15 yılı unutmak mümkün değil, orada çok hatıralarım var. Borussia Dortmund camiası ile karşılıklı sevgi saygımız hep yaşayacaktır, böyle bir veda olduğu için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, 'Transferin ani mi oldu?' sorusuna da, "Ani gelişen bir transfer olmadı. Görüşmelerimiz sürüyordu. Sonunda da benim için en hayırlısı böyle olmasıydı" yanıtını verdi.

Öte yandan Werder Bremen ile karşılasan FC Emmen'de Caner Cavlan da 90 dakika forma giydi.

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