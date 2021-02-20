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Nuri Sesigüzel nereli? Nuri Sesigüzel kaç yaşında? Nuri Sesigüzel kimdir?

Nuri Sesigüzel ses sanatçısı ve sinema oyuncusudur. Sesigüzel 300'den fazla plak doldurdu. Bir çoğu rekorlar kırarak kendisine altın plak ödülleri kazandırdı. Bu arada 1963'den 1995'e kadar 57 tane türkü besteledi ve bütün eserlerini kendi sazıyla çaldı. Peki, Nuri Sesigüzel nereli? Nuri Sesigüzel kaç yaşında ve kimdir? İşte biyografisi...

Nuri Sesigüzel nereli? Nuri Sesigüzel kaç yaşında? Nuri Sesigüzel kimdir?

Nuri Sesigüzel kimdir? Sorusu merak konusu oldu. Türk halk müziğinin sevilen temsilcilerinden Nuri Sesigüzel İBO Show'a konuk olması nedeniyle araştırılıyor. Peki, Nuri Sesigüzel nereli? Nuri Sesigüzel yaşı kaç ve kimdir? İşte biyografisi...

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında doğmuştur. Asıl adı Nuri Kaçtaş'dır. Çiftçilik yapan babası 'Mağo Ağa' (Mehmet) Urfa'ya bağlı Halfeti'nin Karamezra köyündendir. Mağo Ağa, Beziki; annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra 13 - 14 yaşlarında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı.

Denizli Er Eğitim Merkezi'nde askerliğini yaptıktan sonra memleketi Birecik'e döndü. Ardından da 1960 yılında İstanbul'a gitti, Balat'taki ablasının evine yerleşti. 1961 yılında İstanbul Radyosunda yapılan sınavları geçerek Radyoda kendi derlediği ilk türküsünü okurken ona sazıyla Nida Tüfekçi eşlik eder.

Bu yanık sesli Urfalı delikanlı müzik dünyasının dikkatini çeker. Soyadı Sesigüzel olarak değiştirilir. Ardından 'Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük' adlı ilk 45'liğini yapar. Bu kez onun gözü Ankara'dadır. Çünkü, Ankara Radyosu sesini bütün Türkiye'ye duyurmaktadır.

Sonra da Ankara Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandıktan sonra Muzaffer SARISÖZEN hocanın korosunda çalışmaya başladı. Bu arada ablası mahallesinden Aysel ile tanıştırdı ve bu evlilikten Birgi Canberk adında kızı dünyaya gelmiştir.

FİLMLERİ

Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977

Deli Deli Tepeli 1975

Bahtı Kara Yarim 1975

Başa Gelen Çekilir 1974

Züleyha 1973

Günahımı Çekeceksin 1970

Kaderin Oyunu 1970

Ham Meyva 1970

Bir Aşk Türküsü 1969

Dost Hançeri 1969

Gelin Ayşem 1969

Kendi Düşen Ağlamaz 1969

Mahallenin Namusu 1969

Mezarımı Taştan Oyun 1969

Tütüncü Kız Emine 1969

Vatan Borcu 1969

Gül Ayşe 1969

Kara Sevda 1968

Yayla Kartalı 1968

Kara Yazım 1968

Yaşamak Haram Oldu 1968

Mezarım Mermerden Olsun 1968

Acı Türkü 1967

Garipler Sokağı 1967

Acı Tutku 1967

Aşkınla Divaneyim 1967

Seher Vakti 1966

Kara Tren 1966

Fabrikanın Şoförü 1966

Geceler Yarim Oldu 1966

Kartal Yavrusu Hamido 1966

Burçak Tarlası 1966

Ağlayan Gözler 1965

Fabrikanın Gülü 1964

Kara Yılan 1963

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