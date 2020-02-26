Kasımpaşa ile Denizlispor arasında oynanan mücadelenin ikinci yarısında rahatsızlanarak kaldırıldığı İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kasımpaşa Kulübü'nün eski sportif direktörü Nursal Bilgin son yolculuğuna uğurlandı.

Bilgin için Etiler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bilgin'in tabutuna Kasımpaşa Kulübü'nün bayrağı sarılırken cenazede, Bilgin'in yakınlarının yanı sıra; Kasımpaşa Kulübü Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç, Kasımpaşa teknik heyeti ile oyuncular, Atilla Ciner ile Ciner Medya Grubu çalışanları, Habertürk yazarları Fatih Altaylı ile İbrahim Yıldız ve spor camiasından çok sayıda kişi de yer aldı. Bilgin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Nursal Bilgin'in naaşı, cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kilyos mezarlığına götürüldü.