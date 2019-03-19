Nursultan Nazarbayev kimdir, kaç yaşında? Şeklindeki sorular şu an en sık merak edilen isimlerden biri oldu. 30 senedir Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Nursultan Nazarbayev bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Nursultan Nazarbayev neden istifa etti? İşte detaylar...

NURSULTAN NAZARBAYEV KİMDİR?

Nursultan Äbişulı Nazarbayev (Kazakça: Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев [nʊrsʊlˈtɑn æbəʃʊˈlɯ nɑzɑrˈbɑ.jɪf]; Rusça: Нурсултан Абишевич Назарбаев [nur.suɫˈtan ɐˈbʲi.ʂɨ.vʲɪt͡ɕ nə.zɐrˈba.jɪf]); (d. 6 Temmuz 1940, Almatı),Kazak siyasetçi ve Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk ve mevcut devlet başkanı

6 Temmuz 1940 tarihinde Almatı, Qaskelen ilçesi, Şamalğan köyünde doğdu. 1962-65 yılları arasında Kara-gandı Üniversitesi, Metalurji bölümünü dışarıdan bitirdi. Aynı bölümün yüksek eğitim kısmına devam etti ve 1967’de mühendis metalurji uzmanı olarak bitirdi. 1965’ten itibaren Qarağandı'da Metalurji İşletmesinde atölye danışmanı, yüksek ısılı fırınların gaz uzmanı ve ustabaşı olarak da çalıştı.

Haziran 1971’de Kazakistan Komünist Partisi'nin Temirtaw (Demirdağ) şubesinin parti başkanının 2. yardımcısı oldu. Ekim 1973'te Karagandı Metalurji İşletmesi başkan yardımcısı, Mart 1977'de Kazakistan Komünist Partisi Karaganda Şubesi başkan yardımcısı, Aralık 1979'da Kazakistan Komünist Partisi başkan yardımcısı, Mart 1984'te KSSC Bakanlar Kurulu başkanı, Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi başkanının 1. yardımcısı oldu. Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin birinci sekreterliğine seçildi.



24 Nisan 1990 Kazak SSC Yüksek Sovyeti Nazarbayev’i Kazakistan’ın ilk cumhurbaşkanı olarak seçti. 1 Aralık 1991'de Nazarbayev, oyların %98,7’sini alarak Kazakistan’ın halk tarafından seçilen ilk devlet başkanı oldu. 29 Nisan 1995'te Kazakistan’da yapılan referandum ile, görev süresi 1996’da bitecek olan N.A. Nazarbayev’in görev süresinin 2000 yılına kadar uzatılması kabul edildi. 10 Ocak 1999 ve 4 Aralık 2005 Kazakistan’da halk oylamasıyla yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Nazarbayev oyların %79,78’ini ve %91.15 alarak kazandı.26 Nisan 2015 tarihinde yapılan seçimde Nazarbayev , oyların %97.5'ini alarak tekrar 5 yıllığına başkan seçildi. 2-3 Ekim 2009'da Nahcivan'da yapılan Türk Dili Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi'nde Türk Dilli Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin kurulmasını teklif etmiş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zirvede ayrıca Türk Dili Konuşan Ülkeler arasındaki iş birliğine Türkiye’den sonra en büyük katkıyı yapan ve bu iş birliğini candan destekleyen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Kazakistan’da bir ‘Türk Dünyası Akademisi’nin kurulmasını teklif etti ve bu teklif başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası ülkeleri tarafından olumlu karşılandı

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI NAZARBAYEV NEDEN İSTİFA ETTİ?

Nazarbayev, devlet televizyon kanalları aracılığıyla yaptığı halka hitabında, bugünkü hitabının özel olduğunu, kendisi için zor bir karar aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı olarak yetkilerimi feshetme kararı aldım." dedi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, kalan görev süresi bitene kadar cumhurbaşkanlığı yetkisinin Senato Başkanı Kasım Jomart Tokayev'e devredileceğini, yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin yarın parlamentoda yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, konuşmasının ardından 20 Mart tarihi itibariyle cumhurbaşkanı yetkisini feshetme kararını aldığına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Parlamentoda yarın yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Nazarbayev'den devralacak olan Tokayev, 2020'ye kadar görev yapacak.

Nazarbayev, 6 Temmuz 1940 tarihinde Kazakistan'ın Kaskelen ilçesinde doğdu. 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesinin birinci sekreterliğine seçilen Nazarbayev, 1 Aralık 1991'de oyların yüzde 98,7'sini alarak Kazakistan'ın cumhurbaşkanı seçildi.

Nazarbayev'in görev süresi 2020 yılında sona erecekti.