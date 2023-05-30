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Haberler Teknoloji Nvidia hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 172 yükseldi
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Teknoloji devlerinin hisseleri uçuşa geçti

Yapay zekâ (AI) teknolojinin yeni yükselen değeri olarak borsa değerlerini de etkilemeye devam ediyor. Dünyanın en değerli listelenen çip şirketi Nvidia, bulut tabanlı sistemin yüz milyonlarca dolara mal olacağını ve 2023'ün sonuna kadar kısmen faaliyete geçeceğini açıklamasının ardından hisse değerleri büyük ölçüde artış gösterirken, ABD'li mikroçip üreticisi Marvell Technology'nin de hisse değerinin yapay zeka teknolojisini "kilit büyüme faktörü" olarak gösteren parlak bir ikinci çeyrek tahmini yayınlaması ardından ile yüzde 29'a kadar yükseldiği görüldü

Nvidia hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 172 yükseldi

Teknoloji devleri borsada kazanmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, AI uygulamalarına yönelik artan müşteri talebini karşılamak için İsrail'in en güçlü yapay zeka (AI) süper bilgisayarını inşa ettiğini açıklayan Nvidia’nın hisseleri, 2023’ün başından bugüne yüzde 172’lik bir artış grafiği yakaladı. Markanın hisse değeri yükselişi son 1 haftalık süreçte %25’in üzerinde... ABD'li mikroçip üreticisi Marvell Technology hiselerinin de yapay zeka teknolojisini "kilit büyüme faktörü" olarak gösteren parlak bir ikinci çeyrek tahmini yayınlaması ile yüzde 29'a kadar yükseldiği görüldü.

2024 TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Şirketlerin son bir haftadaki hisse değeri kazanımı ise yüzde 25 seviyesinin üzerinde gelişti. Bu yükselişle ilgili özellikle Nvidia hisse değerlemesi ile ilgili gelecek tahminlerinde de güncellemeler oldu. Uzmanlar 2024'ün ilk yarısında Nvidia hisselerinin 571 dolar seviyelerine çıkmasını, ikinci yarıda ise, 128 dolar daha yükselerek yılı 699 dolardan kapatmasını öngörüyor.

SANİYEDE 1 KENTİLYON HESAPLAMA

Nvidia Kıdemli Başkan Yardımcısı Gilad Shainer, dünyanın en güçlü yapay zeka süper bilgisayarı konumuna yükselebilecek bu yeni teknoloji ile donatılmış bilgisayarı inşa etmek için Nvidia'nın İsrail'de 800 startup ve on binlerce yazılım mühendisiyle çalıştığını vurguladı. İsrail-1 olarak adlandırılan sistemin, onu dünyanın en hızlı AI süper bilgisayarlarından biri haline getirmek için sekiz adede kadar AI hesaplama performansı sunması bekleniyor. Bir exaflop, saniyede 1 kentilyon - veya 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 - hesaplama yapma yeteneğine sahip olduğu vurgulanıyor.

Glaid Shainer, yapay zeka için "insan hayatındaki en önemli teknoloji" vurgusunu yaparak AI ve üretken AI uygulamaları geliştirmek için büyük grafik işlem birimlerine (GPU'lar) ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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