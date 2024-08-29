Nvidia’nın tahmini, teknoloji hisselerinde AI coşkusunu söndürdü

Son birkaç yılın yükselen değeri yapay zeka önde gelen AI çip üreticisinin yeni tahmini ile güç kaybetti. Nvidia ve diğer teknoloji devlerinin hisseleri düşüş yaşadı.

Bu durum, AI çiplerinin baskın satıcısından gelen güçlü bir tahminin Wall Street’in en değerli şirketlerinde yeni kazançlar sağlayacağına bahis yapan yatırımcılar için cesaret kırıcı bir işaret oldu.

Nvidia’nın çeyrek dönem kazanç raporunun ardından Nasdaq vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 1 düşüş yaşarken bu durum, yatırımcıların teknoloji hisselerinin Perşembe günü değer kaybedeceğini düşündüğünü gösteriyor.

TOPLAM 300 MİLYAR DOLAR DEĞER KAYBI

Nvidia’nın hisseleri yaklaşık olarak %7 geriledi ve piyasa değerinde 200 milyar dolar kaybetti. Şirketin üçüncü çeyrek brüt kâr marjlarının piyasa tahminlerini kaçırabileceği ve gelirinin büyük ölçüde beklentilerle uyumlu olacağı tahmini, bu düşüşün ana nedenleri arasında yer aldı. Diğer bazı AI yatırımcısı şirketler de toplamda yaklaşık 100 milyar dolar değer kaybetti.

Broadcom ve Advanced Micro Devices’ın hisseleri yaklaşık %2 düşerken, Microsoft ve Amazon’un her biri neredeyse %1 düştü. Nvidia hisselerindeki Çarşamba günü geç saatlerde yaşanan düşüş Perşembe gününe kadar devam ederse, bu durum, opsiyon piyasasının hisseler için fiyatladığı %11’lik fiyat dalgalanmasının çok altında kalacaktır. Bu bilgi, opsiyon analitik firması ORATS’tan alınan verilere dayanmaktadır.