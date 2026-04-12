        Haberler Dünya NYT: ABD istihbaratı, Çin'in ABD/İsrail-İran Savaşı'nda daha aktif rol oynadığına işaret ediyor

        NYT: ABD istihbaratı, Çin'in ABD/İsrail-İran Savaşı'nda daha aktif rol oynadığına işaret ediyor

        The New York Times'ın haberine göre ABD istihbaratı, Çin'in, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta kullanılmak üzere İran'a mühimmat göndermiş olabileceğine ve daha aktif rol oynadığına dair bilgi elde ettiğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 14:00 Güncelleme:
        NYT: Çin savaşta daha aktif rol oynadı

        ABD istihbaratının, Çin'in, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta kullanılmak üzere İran'a mühimmat göndermiş olabileceğine ve daha aktif rol oynadığına dair bilgi elde ettiği öne sürüldü.

        The New York Times (NYT) gazetesine göre ABD istihbarat kurumları, Çin'in ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta rolünü artırmış olabileceğini değerlendiriyor.

        İsmini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, istihbarat değerlendirmelerinin, Çin'in bazı şirketler aracılığıyla İran'a askeri üretimde kullanılabilecek kimyasal, yakıt ve bileşen sevkiyatına göz yumarak savaşta örtülü rol üstlendiğine işaret ettiğini ileri sürdü.

        Çin'in uzun süredir İran'a doğrudan askeri teçhizat göndermekte temkinli davrandığını belirten yetkililer, ancak hükümet içinde bazı isimlerin İran güvenlik güçlerine doğrudan destek verilmesini savunduğunu aktardı.

        Yetkililer, Washington yönetiminin, Çin'in son dönemde İran'a omuzdan atılan ve "MANPADS" olarak bilinen füzeler göndermiş olabileceğine dair istihbarat edindiğini iddia etti.

        Ancak yetkililer, bu bilginin kesin olmadığını ve söz konusu silahların sahada kullanıldığına dair herhangi kanıt bulunmadığını aktardı.

        Öte yandan yetkililer ABD istihbaratının, Rusya'nın da İran ordusuna uydu istihbaratı sağlayarak İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD gemileri ile Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik hedefleri belirlemesine yardımcı olduğuna dair bulgular elde ettiğini savundu.

        ABD'li yetkililer, Rusya'nın ayrıca İran'a gıda yardımı, öldürücü olmayan askeri malzeme ve uydu görüntüleri sağladığını ancak ABD'yi provoke etmemek adına doğrudan silah tedarikinden kaçındığını öne sürdü.

        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        OpenAI'dan kritik güvenlik uyarısı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Camgöz Gary dehşeti!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
