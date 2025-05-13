O an kamerada! Drift atarken arkadaşı düştü!
İstanbul Arnavutköy'de, hafif ticari araçla drift atan gençlerden biri aracın yolcu koltuğundaki kapısından yere düştü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi
Giriş: 13.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:42
İstanbul'da kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. Hafif ticari araçla drift atan bir grup gençten birisi aracın yolcu koltuğundaki kapısından yere düştü.
BİR SÜRE HAREKETSİZ KALDI
DHA'daki habere göre o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yere düşen genç bir süre hareketsiz kaldı.
Yaralanan genci, arkadaşları araca bindirip uzaklaştı.
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