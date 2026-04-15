O anlar kamerada! İstanbul’da iki kişi tenis kortunu açtırmak için izin alamayınca güvenliğe saldırdılar

Büyükçekmece'de iki kişi, iddiaya göre sitenin tenis kortunu kullanıma açmayan güvenlik görevlisini darp etti. Güvenlik görevlisinin uzun süre darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KORTU AÇTIRMAK İSTEDİ

DHA'daki habere göre olay, 04 Nisan Cumartesi günü saat 23.58 sıralarında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki tenis kortunu açtırmak isteyen bir kişi, güvenlik görevlisinden olumsuz yanıt aldı.

BAŞKASIYLA GERİ DÖNDÜ

Bunun üzerine kulübeden ayrılan kişi, bir süre sonra yanına aldığı başka bir kişiyle birlikte geri döndü.

GÜVENLİĞE SALDIRDILAR

Güvenlik kulübesine giren 2 kişi, oturduğu sırada güvenlik görevlisine peş peşe yumruk attı.

SALDIRI YERDE DE SÜRDÜ

Aldığı darbelerle yere düşen görevliye saldırı yerde de devam etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Şüpheliler, bir süre sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.