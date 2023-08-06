O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!

O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!

O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu! Erzurum'da, şiddetli rüzgarda iş yeri önünde havalanan şemsiyeyi tutan çalışan 30 yaşındaki Burak Abuç, yaklaşık 5 metre kadar savruldu. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan Abuç, 2 günlük tedavini ardından taburcu edildi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde olay, 2 Ağustos'ta, ilçenin Yıldızkent semtindeki bir manavda meydana geldi.

ŞEMSİYEYİ BIRAKMADI HAVALANDI

DHA'da yer alan habere göre şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan şemsiyeyi bırakmayan manav çalışanı evli ve bir çocuk babası Burak Abuç, onunla birlikte havalandı.

REFÜJÜN ÜZERİNE UÇTU

İş yerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayda Abuç, manavın önünden 3 metre kadar havalanıp, 5 metre uzaklıktaki refüje kadar uçtu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Düşmesi ile şemsiyeyi bırakan Abuç yaralandı. İş yerinde çalıştığı arkadaşlarının ihbarıyla gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Burak Abuç, iki gün kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

"ŞEMSİYEYİ KAPATMAYA ÇALIŞIYORDU"

Arkadaşlarının ölümden döndüğünü söyleyen iş yeri çalışanlarından Lokman Aydın, "Aniden rüzgar çıktı. Şemsiyeyi kapatmak isterken onunla birlikte uçtu. Belinin üzerine düşünce yaralandı. İki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Şu an durumu iyi. Kendisini çağırdığımız ambulansla hastaneye kaldırdık. Arazide bulduğumuz şemsiye de parçalanmıştı" dedi.

Öte yandan olay kısada sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.