O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu? Uzun süredir ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasında heyecan doruktaydı. 15 Şubat Cumartesi akşamı final heyecanı yaşandı. Murat Boz ve Hadise'nin yarışmacılarından finale kalan isim olmazken, Beyazıt Öztürk'ün yarışmacısı Uygar Erdoğan ve Seda Sayan'ın yarışmacısı Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye finalinde son performanslarını sergiledi. İşte 2020 O Ses Türkiye şampiyonu ve birincisi...

O SES TÜRKİYE FİNALE ÇIKAN 2 İSİM KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye'de yarışmacıların performanslarının ardından en çok oy alan iki final yarışmacısı açıklandı. Uygar Erdoğan finale çıkan ilk isim oldu. Uygar ile birlikte finalde yarışacak ikinci isim ise Alkan Dalgakıran oldu.

2020 O SES TÜRKİYEBİRİNCİSİ KİM OLDU?

Uygar ile Alkan, 2020 O Ses Türkiye şampiyonu olmak için son kez sahneye çıktılar ve şarkılarını söylediler. Şarkıların ardından SMS oylaması da yapıldı. Oylamalar sonucunda O Ses Türkiye birincisi ALKAN DALGAKIRAN oldu.

2020 O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİNİN ÖDÜLÜ NE?

O Ses Türkiye 2020 şampiyonuna verilecek ödül de açıklandı. Bu akşam birinci olan Alkan Dalgakıran O Ses Türkiye ödülü olarak Fiat Egea Hatchback Sport marka otomobilin sahibi oldu.

Yarışmanın kuralları

O Ses Türkiye programında dört jüri ve bir sunucu yer almaktadır. Yarışma formatı seneden seneye değişiklik göstermektedir.

Kör Seçmeler: Yarışmanın birinci turudur. Jüri üyeleri adayları sahneye arkası dönük bir şekilde dinler. Eğer adayın sesini beğenirse butona basar ve bulunduğu koltuk sahneye doğru döner. Şarkı bittikten 3 saniye sonrasına kadar tüm jüriler butona basabilir. Eğer bir yarışmacıyı birden fazla jüri beğenip butona basarsa bu kez yarışmacı ekibine katılmak istediği jüri üyesini seçer ve seçtiği jürinin ekibine katılır. Her jüri üyesinin belirli bir kontenjanı vardır ve seneye göre değişir. 3. sezonda her jürinin 32, 4. sezonda 53 ve 5. sezonda 65-70 ses vardı.

İkinci Tur: Yarışmanın ikinci turudur. Bu tur ilk 4 sezonda bulunmamaktadır. İlk defa 5. sezonda bu formata eklenmiştir.

Grup Turu: Her takımdaki yarışmacılar 5-6 kişilik gruplar oluştururlar ve Kör Seçmeler'deki performanslarını kamera arkasında koçlarının önünde bir kez daha sunuyorlar. Grup birincisi doğrudan düello turuna çıkmaktadır. İkinci ve üçüncüler İkinci Şans Eşleşmesi'ne katılırken geri kalanlar doğrudan elenmiştir.

İkinci Şans Eşleşmesi: Her gruptan iki kişi birebir düello yaparak farklı şarkılar söylediler. Sonucunda koç düellolara kimleri çıkaracağını karar verir. İki kişiden biri üst tura çıkar diğeri elenir.

Düello: İlk 4 sezonun ikinci; 5. sezonun üçüncü turudur. Her bir jüri üyesi ekibindeki yarışmacıları ikişerli veya üçerli eşleştirerek sahnede yarıştırır. Yarışmacılar aynı şarkıyı söyleyerek birbirleriyle düet yaparlar. Sonucunda koç yarışmaya kiminle devam edeceğini seçer. Kazanan üst tura geçer.

Transfer: İlk 2 sezonda bulunmamaktadır. İlk defa 3. sezonda formata girdi. Düellolarda elenenler belirlendikten sonra elendiği takımın koçu dışındaki diğer 3 koça yarışmacıyı kendi takımına almak isteyip istemediği sorulur. Kör Seçmeler turunda olduğu gibi jüriler butonlara basarlar ve eğer bir yarışmacıyı birden fazla jüri isterse seçim yarışmacıya bırakılır. Seçilen yarışmacılar ise yarışmanın üst turuna geçmeye hak kazanır.

Birebir: İlk 4 sezonun üçüncü turudur. 5. sezonda kaldırılmıştır. Üçüncü turdan itibaren yarışmacılar şarkıyı tek başına söyler. Yine ikişerli veya üçerli eşleşerek biri bir üst tura geçer. Yalnızca 4. sezonda bu turda transfer bulunmaktadır.

Çapraz Eşleşmeler: Bu tur ilk 3 sezonda bulunmamaktadır. İlk defa 4. sezonda bu formata eklenmiştir. Bu turda yarışmacılar farklı ekiplerdeki yarışmacılarla ikişerli ya da üçerli eşleşerek sırayla farklı şarkılar söylemektedirler. Bu turda seçimi stüdyodaki 450 seyirci ellerindeki butonlarla belirler. Sesi beğenenler 1'e beğenmeyenler 2'ye basar. Seyircilerin istedikleri kadar sesi beğenme hakları vardır. En yüksek yüzdesi olan yarışmacı Canlı Yayınlar'da yarışmaya hak kazanır.

Canlı Yayınlar: Önceki turların tersine banttan yayınlanmayan oylamanın SMS ile yapıldığı (5. sezondan itibaren hem SMS hem de TV8 Yan Ekran Uygulaması kullanılabilir.) final turlarıdır.

Çeyrek Final: Bu turda kalan 16 yarışmacı 4'erli şekilde ayrılarak performanslarını sergiler. Her performanstan sonra 2 dakikalık SMS oylaması sonucu her 4 gruptan sonuncu olan 1 kişi toplamda 4 kişi yarışmaya veda eder. Çeyrek Final'in 2. aşamasında kalan 12 yarışmacı 3'erli şekilde ayrılır ve yine her gruptan 1 kişi elenerek Yarı Final'de yarışacak 8 kişi belirlenir.

Yarı Final: Bu turda ise kalan 8 yarışmacı 4'erli şekilde ayrılarak performanslarını sergiler. Her performanstan sonra 2 dakikalık SMS oylaması sonucu her 2 gruptan sonuncu olan 1 kişi toplamda 2 kişi yarışmaya veda eder. Yarı Final'in 2. aşamasında kalan 6 yarışmacı 3'erli şekilde ayrılır ve yine her gruptan 1 kişi elenerek Final'de yarışacak 4 kişi belirlenir.

Final: Bu turda ise 4 yarışmacı 2'şer tane şarkı söyler. Yapılan SMS oylaması ile önce 4. öğrenilir. Ondan sonra kalan 3 yarışmacı eski performanslarından birini seslendirir ve üçüncü belirlenir. Son olarak kalan 2 yarışmacı eski performanslarından bir tane daha seslendirir ve SMS oylamasında Türkiye'nin O Ses'i ortaya çıkar...