O Ses Türkiye'de şampiyon kim oldu? Uzun süredir ekranlare gelen O Ses Türkiye yarışmasında heyecan doruktaydu. 27 Ocak Pazar akşamı final heyecanı yaşandı. Murat Boz'un yarışmacılarından Ferat Üngür, O Ses Türkiye finalinde son performanslarını sergiledi. Ardından Beyaz'ın yarışmacılarından Umut Kaç, O Ses Türkiye finalinde son performanslarını sergiledi.

O SES TÜRKİYE FİNALE ÇIKAN 2 İSİM KİMLER OLDU?

O Ses Türkiye'de yarışmacıların performanslarının ardından en çok oy alan iki final yarışmacısı açıklandı. Ferat Üngür finale çıkan ilk isim oldu. Ferat ile birlikte finalde yarışacak ikinci isim ise Umut Kaç oldu. Ferat ile Umut şampiyonluk için son kez sahneye çıkacaklar.

2019 O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Ferat ile Umut, 2019 O Ses Türkiye şampiyonu olmak için son kez sahneye çıktılar ve şarkılarını söylediler. Şarkıların ardından SMS oylaması da yapıldı. Şimdi ise oylar sayılıyor. O Ses Türkiye birincisi FERAT ÜNGÜR oldu. Ferat Üngür, "Bu birinciliği kadınlara, annelere ve şiddet mağduru kadınlara armağan ediyorum" dedi.

2019 O SES TÜRKİYE ÖDÜLÜ NE?

O Ses Türkiye şampiyonuna verilecek ödül de açıklandı. Bu akşam birinci olan Ferat Üngür O Ses Türkiye ödülü olarak Hibrit otomobil sahibi oldu.