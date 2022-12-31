O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu?

Jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Ebru Güneş, Murat Boz ve Seda Sayan yer alan O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel programı bu akşam ekranlara geliyor. Yarışmanın başlamasına saatler kala O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonunun kim olduğu sorgulanmaya başladı. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel yarışması şampiyonu ile ilgili bilgiler...