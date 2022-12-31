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O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu?

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel programıyla ekranlara gelecek. Sahne alacak olan konuklar dört jüri üyesinden birini seçerek takımına dahil olacaklar. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye yılbaşı programı şampiyonu sorgulanıyor. İşte O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu hakkında bilgiler...

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  • O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye 2023 yılbaşı şampiyonu kim, hangi isim kazandı?

    Jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Ebru Güneş, Murat Boz ve Seda Sayan yer alan O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel programı bu akşam ekranlara geliyor. Yarışmanın başlamasına saatler kala O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonunun kim olduğu sorgulanmaya başladı. İşte  O Ses Türkiye yılbaşı özel yarışması şampiyonu ile ilgili bilgiler... 
  • O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye 2023 yılbaşı şampiyonu kim, hangi isim kazandı?

    O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM, BELLİ OLDU MU?

    Bu akşam ekrana gelecek olan O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel Şampiyonu henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizde yer alacak. 
  • O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye 2023 yılbaşı şampiyonu kim, hangi isim kazandı?

    O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI

    O Ses Türkiye yılbaşı programında birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Nelishan Atagül-Kadir Doğulu çifti, Ebru Şahin, Ayça Ayşin Turan, Alina Boz, Chaby, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Nilsu Berfun Aktürk, Cemal Can Seven, Danla Bilic, Talat Bulut, Cemre Baysel, Şafak Sezer, Bestemsu Özdemir, Onur Buldu, Melis Sezen, Büşra Pekin, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Eser-Berfu Yenenler çifti, Hazal Subaşı konuk olacak. 
  • O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye 2023 yılbaşı şampiyonu kim, hangi isim kazandı?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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