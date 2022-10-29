Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

O tarihi an çok şeyi değiştirdi: "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" sözlerinin hikâyesi

Sizi, 28 Ekim gecesine yani Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" diyerek her şeyi değiştirdiği o geceye götürüyoruz. İşte her sene 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet'in ilanının hikayesi...

ABONE OL
  • O tarihi an çok şeyi değiştirdi: "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" sözlerinin hikâyesi

    Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olan Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözleri, Türk milletinin kaderine yön vermişti. Peki, bu meşhur sözün nerede ve nasıl söylendiğini biliyor musunuz? Sizi, 1923 yılının 28 Ekim'ine götürelim...
  • O tarihi an çok şeyi değiştirdi: "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" sözlerinin hikâyesi

    Tarih 28 Ekim 1923. Atatürk ve arkadaşları; İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Halit Paşa, Kemalettin Sami Bey Çankaya Köşkü'nde bir sofra etrafından bir araya gelmişlerdi.

    Atatürk, Nutuk kitabında yaşanan o tarihi anları şöyle anlatıyor; 

    "Gece olmuştu... Çankaya'ya gitmek üzere Meclis binasından ayrılırken, koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşa'lara rastladım. Ali Fuat Paşa, Ankara'dan hareket ederken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede 'Bir Uğurlama ve Bir Karşılama' başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim. Benimle konuşmak üzere geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca, akşam yemeğine gelmelerini, Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa vasıtasıyla kendilerine bildirdim.İsmet Paşa ile Kazım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim.Çankaya'ya gittiğim zaman, orada, beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize Milletvekili Fuat, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey'lerle karşılaştım. Onları da yemeğe alıkoydum.
  • O tarihi an çok şeyi değiştirdi: "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" sözlerinin hikâyesi

    Yemek sırasında: 'Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz' dedim. Orada bulunan arkadaşlar, derhal düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren, nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. Yaptığım programın ve verdiğim talimatın uygulanışını göreceksiniz.
  • O tarihi an çok şeyi değiştirdi: "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" sözlerinin hikâyesi

    Efendiler, görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davet ederek onlarla görüşüp tartışmaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü, onların da aslında ve tabii olarak benim gibi düşündüklerinden şüphe etmiyordum. Halbuki o sırada Ankara'da bulunmayan bazı kişiler, yetkileri olmadığı halde, kendilerine haber verilmeden, düşünce ve rızaları alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını bize gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar."

    İşte o gece Türkiye'ye verilen Cumhuriyet sözü, 29 Ekim 1923 gününde tutuldu. 
  • O tarihi an çok şeyi değiştirdi: "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" sözlerinin hikâyesi

    1921 Anayasası'na "Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir." hükmü eklendi. TBMM'de 158 üyenin katılımıyla Cumhuriyet'in ilanı kabul edildi. 

    En başından beri "Egmenlik kayıtsız, şartsız milletindir" inanışı artık bir ülkenin anayasası olmuştu.

    Cumhuriyet ilan edildikten sonra cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlendi ve yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamı Mustafa Kemal Paşa'yı seçti. 
  • O tarihi an çok şeyi değiştirdi: "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" sözlerinin hikâyesi

    Cumhuriyet'in ilk Cumhurbakanı olan Atatürk, kürsüye yöneldi ve Türk milletini seslendi; "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır."

    İlk hükümeti kurmakla İsmet İnönü görevlendirilirken, Fethi Okyar da TBMM Başkanlığı'na seçildi. Türk halkı, 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günü Cumhuriyet'in ilanını kutladı. 26 Ekim 1924'te yayımlanan kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atışı ve düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi.
  • O tarihi an çok şeyi değiştirdi: "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" sözlerinin hikâyesi

    TBMM'de teklifin 19 Nisan'da kabul edilmesiyle 29 Ekim, 1925 yılından bu yana "Milli Bayram" olarak kutlanmaya başlandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.