Sınav giriş belgesi yayımlandı! AGS ertelendi mi? 2026 AGS ne zaman yapılacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürüyor. Sınava hazırlanan binlerce aday, son günlerde "AGS ertelendi mi?", "AGS ne zaman yapılacak?" ve "Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. 6 ile 12 Temmuz tarihleri arasında NATO toplantısı nedeniyle, başkentteki kamu çalışanları için idari izin kararı alındı. Bu kapsamda AGS sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Peki, AGS ertelendi mi? 2026 ÖABT AGS ne zaman yapılacak? İşte 2026 AGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
Öğretmen adaylarının mesleğe giriş sürecinde önemli bir aşama olarak görülen Akademi Giriş Sınavı (AGS) için hazırlıklar devam ediyor. Milli Eğitim Akademisi kapsamında uygulanacak sınava katılacak adaylar, sınav tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, AGS ne zaman, ertelendi mi? 2026 AGS sınav girşi belgesi yayımlandı mı? İşte 2026 AGS sınav tarihi...
AGS NE ZAMAN?
2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 26 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. AGS oturumu 10.15'te başlayacak ve adaylara 110 dakika süre verilecek. ÖABT ise 14.45'te başlayacak.
AGS NEDİR?
Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabul sürecinde değerlendirilmelerini sağlayan merkezi sınav olarak uygulanıyor. Sınav sonuçları ve diğer değerlendirme aşamaları doğrultusunda adaylar akademi eğitimine kabul ediliyor.
2026 AGS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU
ÖSYM, 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında adayların sınava gireceği bina ve salon bilgilerini duyurdu. AGS Sınav giriş belgeleri, 16 Temmuz saat 11.00 itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime sunuldı.
AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AGS sınav giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar, "2026 MEB-AGS Sınava Giriş Belgesi" ekranından sorgulama yapabilecek.
MEB AGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 AGS ve ÖABT sonuçları, ÖSYM'nin sınav takvimine göre 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.