Yerli girişimlerden Obilet.com, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 4 milyon dolar tutarında bir yatırım aldı.

Yapılan açıklamaya göre, EBRD'nin internet üzerinden şehirlerarası otobüs bileti satan Obilet'e yaptığı yatırım, Earlybird Venture Capital'in de yer aldığı 5 milyon dolarlık yatırım turu kapsamında gerçekleşti.

Son yatırım turu ile birlikte, Obilet'in toplam aldığı yatırımın ise 10 milyon doları bulduğu belirtiliyor.

Ali Yılmaz ve Yiğit Günocak tarafından kurulan Obilet, yolculara internet üzerinden otobüs bileti alma, koltuk seçme ve seyahatlerini yönetme imkanı sunarken, otobüs taşımacılığı yapan firmalara ise, otobüs filolarını sistem üzerinden yönetme ve bilet satma seçeneği sunuyor.

Daha önce Aslanoba Capital'den yatırım alan Obilet'in, yakın bir gelecekte uçak bileti satışına da başlayacağı bildirildi.

Öte yandan, ERBD'nin 2009 yılından bu yan Türk özel sektörüne 11.5 milyar dolarlık yatırım yaptığı bilgisi paylaşıldı.