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Obradovic'ten eleştirilere cevap

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Sezon başlangıcı için normal şu an. Birçok sebepten dolayı takım uzun süre bir arada çalışamadı, o yüzden çok normal şu anda böyle olması. Ama günlük çalışmalarla sezonun devamını getireceğiz" dedi

09 Ekim 2018 Salı, 15:45 | Güncelleme:

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nın lansmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için normal programın başladığını belirten Obradovic, "Bizim için normal program başlıyor. İlk haftayı geride bıraktık. Gran Canaria ile ilk Euroleague maçımıza çıkacağız. 48 saat geçmeden Türk Telekom ile karşılaşacağız. Elimizden geldiği kadar antrenman yapıp, geçtiğimiz zamanlarda oynadığımız gibi güzel basketbol oynamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Takımın istenilen performansla sezona başlamadığının hatırlatılması üzerine deneyimli koç, "Sezon başlangıcı için normal şu an. Birçok sebepten dolayı takım uzun süre bir arada çalışamadı, o yüzden çok normal şu anda böyle olması. Ama günlük çalışmalarla sezonun devamını getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"GRAN CANARIA'YA HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR"

Euroleague'in ilk haftasında karşılaşacakları Gran Canaria'nın çok agresif bir takım olduğunu belirten Obradovic, "Gran Canaria'ya karşı saygılı olmalarını bekliyorum. Çok iyi bir takım. Tam saha baskı ile oynuyor. Çok agresif bir takım. Çok hızlı oynuyor. Bu yüzden bizim de onlara hazır olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"HERKES ROLÜNÜ ÜSTLENMELİ"

Taraftarlardan destek beklediğini kaydeden Obradovic, şöyle konuştu: "Tabii ki herkes buraya gelip bize destek vermeli. Böyle ortamlarda maç oynamak çok güzel oluyor ve çok motive oluyorlar. İlk maçtan itibaren isteğimizi göstermemiz gerekiyor, tek yol bu. Herkes bu rolünü üstlenmeli. Sadece takımda olan bizler değil, taraftarımız da aynı isteği göstermeli."

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