Sinemalarda beklenen olmadı
Okulların yarı yıl tatiline girmesi sebebiyle de ocak ayında izleyici sayısında tatmin edici bir yükselme olacağı bekleniyordu. Ne var ki Ocak 2024'e oranla % 43 düşüş yaşandı
Sinema sektörü, büyük umutlarla girdiği 2025'in ilk ayında beklenen gişeye ulaşamadı.
Her ne kadar izleyici sayısı, bir önceki aya (Aralık) oranla; % 68 artsa da 2024'ün Ocak ayına oranla; % 43 düşüş yaşandı.
Okulların yarı yıl tatiline denk gelmesi nedeniyle ocak ayında gişelerde oldukça yükselme bekleniyordu. Ne var ki izleyici sayısı, umut edilen rakamların altında kaldı.
• Ocak 2025... 4.714.122
• Aralık 2024... 2.793.093
• Ocak 2024... 8.362.815
Ocak ayında bilet fiyatları ortalaması; 179 TL oldu...
Ocak 2025'te; 4.714.122 bilet kesildi.
• Türk Filmleri... 3.895.486
•Yabancı Filmler... 818.636
Ocak ayının kazanan filmleri, aile merkezli çocuk filmleri oldu.
• Rafadan Tayfa: Kapadokya... 1.990.563
• Şam'PİYONlar... 588.740
• Kardeş Takımı... 528.072
• Kirpi Sonic... 431.235
• Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda... 147.937
TOPLAM... 3.686.547
Ocak ayında gösterime giren aile merkezli çocuk filmleri arasında ilk 5'te yer alan yapımlar, toplam gişenin % 78'ni aldı.