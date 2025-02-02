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        Sinemalarda beklenen olmadı

        Okulların yarı yıl tatiline girmesi sebebiyle de ocak ayında izleyici sayısında tatmin edici bir yükselme olacağı bekleniyordu. Ne var ki Ocak 2024'e oranla % 43 düşüş yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 23:08 Güncelleme: 02.02.2025 - 23:13
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        Sinema sektörü, büyük umutlarla girdiği 2025'in ilk ayında beklenen gişeye ulaşamadı.

        Her ne kadar izleyici sayısı, bir önceki aya (Aralık) oranla; % 68 artsa da 2024'ün Ocak ayına oranla; % 43 düşüş yaşandı.

        Okulların yarı yıl tatiline denk gelmesi nedeniyle ocak ayında gişelerde oldukça yükselme bekleniyordu. Ne var ki izleyici sayısı, umut edilen rakamların altında kaldı.

        • Ocak 2025... 4.714.122

        • Aralık 2024... 2.793.093

        • Ocak 2024... 8.362.815

        Ocak ayında bilet fiyatları ortalaması; 179 TL oldu...

        Ocak 2025'te; 4.714.122 bilet kesildi.

        • Türk Filmleri... 3.895.486

        •Yabancı Filmler... 818.636

        Ocak ayının kazanan filmleri, aile merkezli çocuk filmleri oldu.

        • Rafadan Tayfa: Kapadokya... 1.990.563

        • Şam'PİYONlar... 588.740

        • Kardeş Takımı... 528.072

        • Kirpi Sonic... 431.235

        • Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda... 147.937

        TOPLAM... 3.686.547

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        Ocak ayında gösterime giren aile merkezli çocuk filmleri arasında ilk 5'te yer alan yapımlar, toplam gişenin % 78'ni aldı.

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        #Rafadan Tayfa
        #Şampiyonlar
        #Kardeş Takımı
        #Kirpi Sonic
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