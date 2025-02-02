Sinemalarda beklenen olmadı

Sinema sektörü, büyük umutlarla girdiği 2025'in ilk ayında beklenen gişeye ulaşamadı.

Her ne kadar izleyici sayısı, bir önceki aya (Aralık) oranla; % 68 artsa da 2024'ün Ocak ayına oranla; % 43 düşüş yaşandı.

Okulların yarı yıl tatiline denk gelmesi nedeniyle ocak ayında gişelerde oldukça yükselme bekleniyordu. Ne var ki izleyici sayısı, umut edilen rakamların altında kaldı.

• Ocak 2025... 4.714.122

• Aralık 2024... 2.793.093

• Ocak 2024... 8.362.815