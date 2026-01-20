Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini duyuruyor. Ekonomiyi yakından takip edenler enflasyon oranının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Ocak ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki 2026 Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

        Giriş: 20.01.2026 - 10:36 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:36
        Ocak ayı enflasyon oranı açıklanma tarihi belli oldu. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. İşte, enflasyon oranı ile ilgili detaylar

        OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Ocak ayı enflasyon oranı 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da duyurulacak.

        2026 OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ SONUÇLANDI!

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye, 24 ay sonrası için de yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 oldu.

        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2026 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,26 olasılıkla yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 47,35 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 23,63 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,38’inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 49,23’ünün beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 26,15’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

