Ocakta cari açık 3.8 milyar dolar oldu

Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre ocak ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 795 milyon dolar açık verdi. Cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66.7 yükseldi.

Ocak ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 403 milyon dolar fazla verirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 558 milyon doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ocak ayında cari açık yaklaşık 11 milyar 541 milyon dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 57 milyar 563 milyon dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,9 milyar dolar ve 101 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesinde ise 16 milyar dolarlık açık oluştu.

Birincil gelir dengesi kalemi, önceki yılın aynı ayına göre 294 milyon dolar artışla 1 milyar 191 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu gelişmede, net portföy yatırımı giderlerinin 381 milyon dolar artarak 675 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. İkincil gelir dengesi kaleminde ocak ayında 128 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ocakta 3 milyar 82 milyon dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 439 milyon dolar ve 2 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Resmi rezervlerde ocakta 6 milyar 430 milyon dolar net artış yaşandı.

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