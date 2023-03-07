Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Merak Edilenler Odeabank Çalışma Saatleri 2023: Odeabank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
ABONE OL

Odeabank çalışma saatleri 2023: Odeabank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?

Ülkemizdeki sayılı bankalardan biri de 2012 yılında kurulan Odeabank.Odeabank müşterileri şubelerde işlem yapmak için Odeanak kaça kadar açık, Odeabank öğle arası saati gibi soruları sıklıkla merak etmekteler. Odeabank Çalışma Saatleri 2023 yılında nasıl diye merak edenler için detaylar yazımızın devamında...

Odeabank Çalışma Saatleri 2023: Odeabank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
HABERTURK.COM

15 Mart 2012 tarihinde kurulan Odeabank 2 Ekim 2012 yılında onay alarak resmii olarak hizmet vermeye hazır duruma gelmiştir. Müşterilerine hem internet bankacılığı aracılığıyla hem de şubelerinde hizmet veren Odeabank mesai saatleri ise şu şekilde;

Pazartesi: 09:00 - 17:00

Salı: 09:00 - 17:00

Çarşamba: 09:00 - 17:00

Perşembe: 09:00 - 17:00

Cuma: 09:00 - 17:00

Cumartesi ve Pazar: Kapalı

Odeabank mesai saatleri hafta içi sabah saat 09:00'da başlayarak 17:00'da sona ermektedir. "Görünenden Fazlasını Yapanlara, Görünenden Fazlası Bir Banka" sloganıyla finans sektöründe hizmet veren Odeabank kaça kadar açık sorusu kurumun müşterileri tarafından sorgulanmakta. Öncelikle Odeabank kaçta açılıyor diye merak edenler için bankanın 09:00'da mesaiye başladığını belirtelim. Peki sabah 09:00 saatinde hizmet vermeye başlayan Odeabank kaçta kapanıyor? Türkiye genelindeki şubelerinde hafta içi sabah 09:00'da mesiaye başlayan Odeabank 17:00' a kadar müşterilerine hizmet vermektedir. 09:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet veren Odeabank öğle arası saati ve Odeabank öğle arası hizmet veriyor mu gibi konular da merak konusu... Şubelerde hizmet almak isteyenler için Odeabank öğle arası saati konusunun detayları yazımızda...

Odeabank Öğle Arası Hizmet Veriyor mu? Odeabank Öğle Arası Saati

09:00 ve 17:00 saatleri arasında müşterilerine şubelerinde hizmet veren Odeabank öğle arası saati başlangıcı 12:30 olarak belirlenmiştir. Odeabank 12:30 ve 13:30 saat aralığında öğle arasına girmektedir. Ülkemizde faaliyet göstermeye devam eden bankalardan biri olan Odeabank öğle arası hizmet veriyor mu sorusunu banka müşterileri dile getirmektedir. Saat 12:30 ve 13:30 arasındaki öğle arasında Odeabank hizmet vermemektedir. Şubeden işlem yapmak ve hizmet almak isteyenlerin öğleden önce ya da 13:30'dan sonra şubelere gitmeleri gerekmektedir.

Odeabank Cumartesi Açık mı?

Bank Audi'nin Türkiye'deki yüzü diye olarak ve Lübnan merkezli Odeabank Cumartesi açık mı sorusunun cevabı merak edilmektedir. Odeabank Cumartesi günleri şubelerinde hizmet vermemektedir. Odeabank müşterileri için banka şubelerinin hafta sonu kapalı olduğunu hatırlatalım. EFT, havale, kredi gibi işlemleri şubede halletmek isteyen müşterilerin hafta içi mesai saatleri içinde hizmet almaları gerekmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nöbetçi Noter Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Nöbetçi Noterler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
MERAK EDİLENLER Nöbetçi noter çalışma (Mesai) saatleri
PREFABRİK EV FİYATLARI 2023: 2+1 - 3+1 prefabrik ev fiyatları ne kadar? 2. el prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev yapmak için gerekli ruhsat ve arazi şartları neler?
MERAK EDİLENLER 2023 prefabrik ev fiyatları! Devlet tarafından ...
Deprem bölgesindeki esnafa kredi desteği! Depremzede esnaf kredisi başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler alabilir?
MERAK EDİLENLER Deprem bölgesindeki esnafa kredi desteği!
TIKLA, SORGULA! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 6 Mart 2023 evde bakım parası maaşı yatan iller güncel listesi
MERAK EDİLENLER Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama
İnstagram Silme ve Kapatma Linki 2023: Instagram Hesabı Silme, Hesap Kapatma Nasıl Yapılır? - Son Dakika Haberler
MERAK EDİLENLER Instagram kullanıcıları bunu biliyor muydunuz?
Tapu Dairesi Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Tapu Müdürlüğü Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
MERAK EDİLENLER Tapu dairesi çalışma (Mesai) saatleri 2023
Şekerbank Çalışma Saatleri 2023: Şekerbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
MERAK EDİLENLER Şekerbank çalışma saatleri 2023
ING Bank Çalışma Saatleri 2023: ING Bank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
MERAK EDİLENLER ING Bank çalışma saatleri 2023
Fibabanka Çalışma Saatleri 2023: Fibabanka Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
MERAK EDİLENLER Fibabanka çalışma saatleri 2023
Denizbank Çalışma Saatleri 2023: Denizbank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
MERAK EDİLENLER Denizbank çalışma saatleri 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.