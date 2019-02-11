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Sömestr tatili bitti, milyonlarca öğrenci iki haftalık aranın ardından okul sıralarında döndü. Ödev yapma telaşına düşen öğrencilere ve ebeveynlere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) önemli bir ikaz geldi.
İHA'nın haberine göre; özellikle evdeki bilgisayarlarda filtreleme programları kullanılması gerektiğini açıklayan BTK, çocukların ödev araştırırken bazı tuzak sitelerin hedefi haline geldiğine dikkat çekti. BTK’nın açıklamasında şu uyarılara yer verildi:
"İnternet, bilgiye ulaşım için güçlü bir araçtır. Bugün birçok internet sayfası önemli kaynak ve bilgiler sunmaktadır. Öğrenciler çeşitli e-kütüphanelerden yararlanarak, uluslararası veya ulusal yayınları takip ederek ödev hazırlama, proje içeriği oluşturma ve bilgilerini artırma imkanı bulmaktadırlar. Çocuklar tüm bunların yanı sıra bilerek ve bilmeyerek pornografi, uyuşturucu, kumar, çeşitli silahlar, bomba yapımı ve dolandırıcılık yollarını içeren sitelerle karşılaşması ve doğal olarak bunları merak etmesi, dolayısıyla bu sayfaları incelemesi olağan bir durumdur. Çocukların internette gezinmek, okul projeleri için araştırma yapmak, oyun oynamak ve arkadaşlarıyla sohbet etmek için çevrimiçi olduklarında daha güvende olmalarını filtreleme programları ile sağlayabilirsiniz."
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