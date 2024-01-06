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        Haberler Ekonomi Otomobil ODMD Gladyatör Ödülleri 14'üncü kez sahiplerini buldu - Otomobil Haberleri

        ODMD Gladyatör Ödülleri 14'üncü kez sahiplerini buldu

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2023 Gladyatörleri'nin on dördüncüsü gerçekleşti. Otomotiv sektörünün bir araya geldiği gecede, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 20 dalda ödüller sahiplerini buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 10:28 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:28
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        Otomotivin 'gladyatörleri' belli oldu
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        Her yıl otomotiv sektörünü bir araya getiren ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nin on dördüncüsü gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) organize ettiği 'ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2023 Gladyatörleri'nde, sektörün 'en'leri belirlendi.

        4 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen geceye, ODMD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

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        Organizasyonda “Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam 20 dalda ödül verildi.

        Gecede sahibinden.com, 2023 yılı ikinci el araç ilanı verilerine göre segmentler içerisinde en çok ilgi gören marka ve modellere de ödüllerini takdim etti.

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        Yapılan açıklamaya göre, tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODMD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

        Ödül alan markalar ise şu şekilde;

        SATIŞ ÖDÜLLERİ

        - En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: CITROEN

        - En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: MG

        - En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: FIAT Fiorino

        - En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea

        - En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: FORD

        - En Çok Satılan Otomobil Markası: FIAT

        - En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: FIAT

        İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

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