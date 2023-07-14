Odun toplamaya gitti, cansız bedeni bulundu

Odun toplamaya gitti, HES kanalında cansız bedeni bulundu Amasya'da, odun toplamak için ormanlık alana giden Ali Akkaş'ın, bir gün sonra HES kanalında cansız bedeni bulundu

Amasya merkez Keçili köyünde saat 06.00 sıralarında Karakeçili Hidroelektrik Santrali (HES) havuzunda rutin kontrol sırasında hareketsiz yatan birini gören çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaptığı kimlik incelemesinde cansız bedenin Ali Akkaş'a ait olduğunu tespit etti.

Akli dengesinin de yerinde olmadığı belirtilen Akkaş'ın Yeşildere köyünden dün saat 15.00 sıralarında odun toplamak için ormana gittiği ve haber alınamadığı belirlendi.

Ali Akkaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.