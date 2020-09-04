88. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu binlerce vatandaş tarafından merak konusu oldu. Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar 16 Ağustos'ta yazılı sınava girmişti. Şimdi gözler sonuçların açıklanmasında. Emniyet Genel Müdürlüğü sınav takviminde 88. ÖGG sınav sonuçlarının 4 Eylül'de açıklanacağını duyurdu.

88. ÖGG SINAV SONUÇLARI 2020

Özel Güvenlik sınavı sonuçları “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresinin sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C kimlik no, sınav adı ve güvenlik kodu ile 88.ÖGG sınav sonucunu görüntüleyebilecek.

88. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak