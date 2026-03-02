Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi: 119. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

        ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi: 119. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) Sınavı, 22 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sınav soruları ve cevap anahtarı 24 Şubat itibarıyla erişime açıldı. Adaylar sınav kitapçığına egm.gov.tr/ozelguvenlik internet sitesi üzerinden erişebiliyor. Peki, ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 15:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılında gerçekleşen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi ÖGG Sınavı 22 Şubat tarihinde tamamlandı. Sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde yayımlandı. Adaylar 25-27 Şubat tarihleri arasında yazılı sınav sorularına itirazlarını gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe döndü. Peki, ÖGG sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar...

        2

        ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

        Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınavı soruları ve cevapları, 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açıldı.

        Adaylar Özel Güvenlik Sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden erişebiliyor.

        ÖGG 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG 119. Temel Eğitim sınavı sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden duyurulacak.

        5

        ÖGG SINAV İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adaylar, yazılı sınav sorularına itirazlarını 25-27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamladılar.

        Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 6 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Bir çocuk annesi Dilara'yı katleden cani için karar!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!