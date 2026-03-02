ÖGG sınav sonucu açıklanma tarihi: 119. Dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) Sınavı, 22 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sınav soruları ve cevap anahtarı 24 Şubat itibarıyla erişime açıldı. Adaylar sınav kitapçığına egm.gov.tr/ozelguvenlik internet sitesi üzerinden erişebiliyor. Peki, ÖGG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...
2026 yılında gerçekleşen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi ÖGG Sınavı 22 Şubat tarihinde tamamlandı. Sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde yayımlandı. Adaylar 25-27 Şubat tarihleri arasında yazılı sınav sorularına itirazlarını gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe döndü. Peki, ÖGG sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar...
ÖGG SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınavı soruları ve cevapları, 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açıldı.
Adaylar Özel Güvenlik Sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden erişebiliyor.
ÖGG 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG 119. Temel Eğitim sınavı sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden duyurulacak.
ÖGG SINAV İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, yazılı sınav sorularına itirazlarını 25-27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamladılar.
Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 6 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.