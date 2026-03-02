2026 yılında gerçekleşen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi ÖGG Sınavı 22 Şubat tarihinde tamamlandı. Sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde yayımlandı. Adaylar 25-27 Şubat tarihleri arasında yazılı sınav sorularına itirazlarını gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe döndü. Peki, ÖGG sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar...