ÖGG soruları ve cevapları PDF 2026: 119. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 22 Şubat 2026 tarihinde düzenlendi. Silahlı sınavda 100 adet genel soru ve 25 adet silah bilgisi, silahsız sınavda 100 adet genel soru, silah farkı sınavında 25 adet silah bilgisi soruldu. Özel Güvenlik Sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçıklarının yayımlanacağı tarih Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Peki; 119. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2026 ÖGG soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...
119. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 22 Şubat 2026 Pazar günü düzenlendi.
Silahlı sınava giren adaylara 100 adet çoktan seçmeli genel soru ve 25 adet silah bilgisi sorusu soruldu ve 150 dakika süre verildi.
Silahsız sınava giren adaylara, sadece 100 adet çoktan seçmeli genel soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.
Silah farkı sınavında ise kursiyerlere sadece 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruldu ve 30 dakika süre verildi.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
119. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar, yazılı sınav sorularına 25-27 Şubat 2026 tarihleri arasında itiraz edebilecek.
Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 6 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel Güvenlik Sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları, 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 16-18 Mart 2026 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.
Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 18 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.