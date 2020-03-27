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Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Öğle namazı kılınışı

Müslümanlarda farz olan namaz, yapılan ibadetlerin en önemlisidir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı olmak üzere beş vakit namaz kılınır. Peki Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekattır? İşte öğle namazı ile ilgili bilgiler...

Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

İslam âleminin yaptığı ibadetlerin en önemlisi olan namaz, farz olan ibadetlerdendir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanının okunması ile birlikte milyonlarca kişi bu ibadeti yerine getirmek için secdeye duruyor.  Peki Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazı kaç rekattır? İşte öğlen namazının kılınışı...

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKAT İLK SÜNNETİNİN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

Sübhaneke duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir

Ettehıyyatü okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır

3. Rekat

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

Kur'an'dan bir sure okuruz

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4. Rekat

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur

"Allahümme Salli" okunur

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKAT FARZININ KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir

"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır

Subhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettahiyyatu okunur

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam verilir.

ÖĞLE NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİNİN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir

"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

"Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Zammi sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

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