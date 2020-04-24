Öğle namazı saat kaçta? Öğle namazı vakti ne zaman? soruları bugünkü öğle namazını kılacak vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar göre, camilerde Cuma namazları kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı yerine, vatandaşların evlerinde öğle namazı kılmalarının yeterli olacağını söyledi. 24 Nisan 2020 öğle namazı vakti haberimizde.

ÖĞLE NAMAZI SAAT KAÇTA? İZMİR, ANKARA, İSTANBUL ÖĞLE EZANI SAATİ

İstanbul'da öğle namazı saat 13.07'de okunan ezanla birlikte kılınacak. Ankara için öğle ezanı saati 12.52, İzmir için ise 13.15...

İL İL ÖĞLE EZANI SAATİ - 24 NİSAN

İL İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI ADANA 04:18 05:46 12:42 16:25 19:28 20:50 ADIYAMAN 04:04 05:33 12:30 16:14 19:18 20:41 AFYONKARAHİSAR 04:31 06:02 13:01 16:46 19:50 21:15 AĞRI 03:38 05:10 12:11 15:57 19:02 20:28 AMASYA 04:03 05:38 12:40 16:27 19:32 21:00 ANKARA 04:18 05:51 12:52 16:38 19:43 21:10 ANTALYA 04:37 06:04 13:00 16:44 19:47 21:08 ARTVİN 03:37 05:13 12:16 16:04 19:09 20:38 AYDIN 04:45 06:14 13:12 16:56 19:59 21:23 BALIKESİR 04:39 06:11 13:12 16:58 20:02 21:28 BİLECİK 04:28 06:02 13:03 16:50 19:55 21:22 BİNGÖL 03:51 05:22 12:21 16:07 19:10 20:35 BİTLİS 03:46 05:16 12:15 16:00 19:03 20:27 BOLU 04:20 05:55 12:57 16:44 19:49 21:18 BURDUR 04:36 06:05 13:02 16:46 19:49 21:12 BURSA 04:32 06:06 13:07 16:54 19:58 21:26 ÇANAKKALE 04:43 06:16 13:18 17:04 20:09 21:36 ÇANKIRI 04:12 05:47 12:49 16:36 19:41 21:09 ÇORUM 04:07 05:41 12:43 16:30 19:35 21:03 DENİZLİ 04:40 06:09 13:07 16:51 19:54 21:17 DİYARBAKIR 03:55 05:25 12:22 16:07 19:10 20:33 EDİRNE 04:36 06:13 13:17 17:05 20:11 21:41 ELAZIĞ 03:57 05:27 12:26 16:12 19:15 20:40 ERZİNCAN 03:52 05:25 12:25 16:11 19:16 20:42 ERZURUM 03:44 05:17 12:18 16:05 19:09 20:36 ESKİŞEHİR 04:28 06:00 13:01 16:47 19:52 21:18 GAZİANTEP 04:09 05:37 12:34 16:17 19:20 20:42 GİRESUN 03:52 05:27 12:30 16:17 19:22 20:51 GÜMÜŞHANE 03:49 05:23 12:25 16:12 19:17 20:45 HAKKARİ 03:42 05:11 12:08 15:52 18:55 20:18 HATAY 04:17 05:43 12:39 16:21 19:24 20:44 ISPARTA 04:34 06:04 13:01 16:45 19:48 21:12 MERSİN 04:21 05:49 12:45 16:28 19:31 20:52 İSTANBUL 04:29 06:04 13:07 16:55 20:00 21:29 İZMİR 04:46 06:16 13:15 17:00 20:03 21:27 KARS 03:34 05:09 12:11 15:58 19:03 20:31 KASTAMONU 04:08 05:45 12:48 16:36 19:41 21:11 KAYSERİ 04:11 05:42 12:41 16:27 19:30 20:55 KIRKLARELİ 04:33 06:10 13:14 17:02 20:08 21:39 KIRŞEHİR 04:15 05:47 12:47 16:32 19:36 21:02 KOCAELİ 04:26 06:01 13:03 16:51 19:56 21:24 KONYA 04:26 05:56 12:53 16:38 19:41 21:04 KÜTAHYA 04:31 06:03 13:03 16:49 19:53 21:19 MALATYA 04:01 05:32 12:30 16:15 19:18 20:42 MANİSA 04:44 06:15 13:13 16:59 20:02 21:27 KAHRAMANMARAŞ 04:10 05:38 12:35 16:20 19:23 20:45 MARDİN 03:55 05:23 12:20 16:04 19:07 20:29 MUĞLA 04:45 06:13 13:10 16:53 19:56 21:19 MUŞ 03:47 05:18 12:17 16:03 19:06 20:31 NEVŞEHİR 04:15 05:46 12:44 16:29 19:33 20:58 NİĞDE 04:17 05:47 12:44 16:29 19:32 20:56 ORDU 03:54 05:29 12:32 16:19 19:24 20:53 RİZE 03:43 05:18 12:21 16:09 19:14 20:43 SAKARYA 04:24 05:59 13:01 16:49 19:54 21:22 SAMSUN 03:58 05:35 12:38 16:26 19:31 21:01 SİİRT 03:48 05:18 12:15 16:00 19:03 20:27 SİNOP 04:00 05:38 12:43 16:31 19:37 21:08 SİVAS 04:02 05:34 12:35 16:21 19:26 20:52 TEKİRDAĞ 04:35 06:10 13:13 17:01 20:06 21:35 TOKAT 04:01 05:35 12:37 16:24 19:29 20:56 TRABZON 03:46 05:22 12:24 16:12 19:17 20:46 TUNCELİ 03:54 05:25 12:25 16:11 19:15 20:40 ŞANLIURFA 04:03 05:32 12:28 16:12 19:15 20:37 UŞAK 04:36 06:07 13:06 16:51 19:54 21:19 VAN 03:41 05:11 12:10 15:55 18:58 20:23 YOZGAT 04:10 05:43 12:44 16:30 19:35 21:01 ZONGULDAK 04:16 05:52 12:56 16:44 19:50 21:19 AKSARAY 04:18 05:49 12:47 16:32 19:35 21:00 BAYBURT 03:47 05:21 12:22 16:09 19:14 20:41 KARAMAN 04:26 05:54 12:50 16:34 19:37 20:59 KIRIKKALE 04:15 05:48 12:49 16:36 19:40 21:07 BATMAN 03:52 05:21 12:19 16:03 19:06 20:30 ŞIRNAK 03:48 05:16 12:13 15:57 19:00 20:23 BARTIN 04:13 05:50 12:54 16:42 19:48 21:18 ARDAHAN 03:34 05:09 12:12 16:00 19:05 20:35 IĞDIR 03:33 05:06 12:07 15:53 18:58 20:25 YALOVA 04:29 06:04 13:06 16:53 19:58 21:27 KARABÜK 04:14 05:50 12:53 16:40 19:46 21:15 KİLİS 04:12 05:39 12:35 16:18 19:21 20:42 OSMANİYE 04:14 05:42 12:38 16:22 19:25 20:47 DÜZCE 04:21 05:56 12:59 16:46 19:51 21:20

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ’TAN RAMAZAN AYI MESAJI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, Ramazan-ı Şerif’i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, insanlığın bir an önce bu musibetten kurtulması için yüce Mevla’ya niyazda bulunalım” dedi

Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Bu akşam kılacağımız teravih namazının ardından yarın tutacağımız ilk oruç ile Ramazan ayına girmiş olacağız.

Ramazan ayı; barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer ve Yüce Allah’ın bizlere lütfettiği büyük bir nimettir. Zira bu kutlu zaman, yorulan ruhlarımızı teskin etmek, bunalan gönüllerimize inşirah vermek, özümüze ve fıtratımıza yönelerek hayatımızın iman, kulluk ve güzel ahlak ekseninde muhasebesini yapmak için eşsiz bir fırsattır.

İbadetlerimizi güzel ahlakla, ilişkilerimizi samimiyet ve muhabbetle bütünleştiren oruç iklimi; bizi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak bir hayat için yeni bir başlangıç yapmak adına önemli bir vesiledir.

Diğer yandan, büyük bir heyecanla kavuşmayı beklediğimiz on bir ayın sultanını karşıladığımız bugünlerde Müslümanlar olarak mahzun ve kederliyiz. Maalesef koronavirüs salgını sebebiyle bu kutlu misafiri bu yıl sadece evlerimizde ağırlayacağız. Sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravihin coşkusunu, mukabelenin huzurunu ve Ramazan’ı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu yıl evlerimizi ibadet ve dua mekanı olarak hissedip yaşayacağız. Bu noktada ifade etmeliyim ki, bizler elbette Rabbimizin İnşirâh Sûresi’nde vadettiği her zorluğun ardından mutlaka kolaylığın geleceğine dair ilahi müjdesine yürekten inanıyoruz. Bir mümine yaraşan şuur, vakar ve asaletle, yaşadığımız bu zorlukların geçici dünya hayatının bir imtihanı olduğunu biliyoruz.

Bu sebeple, yaşadığımız hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğun icabını harfiyen yerine getirip gerekli tüm tedbirleri alacağız. Böylesi zor zamanlarda sabır, irade ve azimle gerekli tedbirleri aldıktan sonra tevekkül değerine sarılıp ilahi iradeye teslim olacağız. Müminin en güçlü dayanağı, en büyük korunağı ve en etkili devası olan dua ile Rabbimize iltica edeceğiz. Karamsarlık, korku ve endişeye kapılmadan, umudumuzu ve direncimizi kaybetmeden, umut ve ufuk merkezi Kur’an-ı Kerim’i ve insanlığa her daim ümit aşılayan sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’i rehber edinerek bu zorlu günleri inşallah geride bırakacağız.

Bu itibarla, tüm yeryüzünü etkileyen bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, Ramazan-ı Şerif’i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, insanlığın bir an önce bu musibetten kurtulması için yüce Mevla’ya niyazda bulunalım. Özümüze yöneldiğimiz, bütün hayatımızı Kur’an’la gözden geçirme fırsatı bulduğumuz bu muhasebe ayında; yaratılış gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlûkata karşı sorumluluklarımızı gözden geçirelim.

Yüce Kitabımızı okuduğumuz gibi, onun deruni manası üzerinde de tefekkür ederek Müslümanca bir bilinç oluşturalım. Oruçlarımızı, Rabbimizin rızasına uygun söz, eylem ve tutumlarla bütünleştirelim. Özellikle sağlık nimetinin önem ve anlam kazandığı bugünlerde, oruç ibadetinin bağışıklık sistemimizi koruyup güçlendirdiği bilimsel gerçeğinin de idrakinde olarak, başta sigara olmak üzere sağlığımız için tehdit oluşturan bütün zararlı alışkanlıkları terk edip yüce Allah’ın bize ikram ettiği bu emanete sahip çıkalım.

Ramazana dair yaşanan bütün güzelliklere, bir heyecan ve coşku atmosferiyle özellikle çocuklarımızı dâhil ederek onların hafızalarında güzel hatıralar bırakalım. Çocuklarımızın özündeki selim fıtratı, Ramazan ayının manevi iklimiyle buluşturarak Yaratıcıyı, dünyayı ve oruç özelindeki diğer ibadetleri daha yakından hissetmelerini sağlayalım.

Dinimizin bizden istediği en önemli hasletlerden ve tarihten bugüne milletimizin yaşattığı güzel ahlak örneklerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışmayı, birçok iyilik ve güzelliğin tecelli ettiği bu bereketli ayda adeta bir seferberliğe dönüştürelim.

Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirerek yeryüzünün selamet ve sekinetine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.