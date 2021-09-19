İHA

Olay, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay İskenderoğlu (44), iddiaya göre çocuğunun kanala düştüğünü görünce kurtarmak için suya atladı.

İHA'nın haberine göre, kısa bir süre sonra yaralı halde çıkarılan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, baba İskenderoğlu çıkamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve DİSKİ ekipleri tarafından yapılan iki saatlik kurtarma çalışmaları sonucu babanın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çocuğun tedavisi devam ederken babanın cansız bedeni morga kaldırıldı.