Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 338 personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilan göre yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle açıklanan illerde yer alan pozisyonlara belirtilen mezuniyetlerden toplam 338 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak. OGM personel alımı için başvurular ise 1 Eylül tarihinde başladı. Peki, OGM 338 işçi alımı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 OGM 338 işçi/personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru ekranı…

OGM 338 İŞÇİ/PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 338 kişiyi sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra vatandaşlar, 2022 OGM başvuru şartları ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. OGM'nin sözleşmeli personel alımı için başvurular 1 Eylül itibarıyla başladı. Koruma görevlisi, şoför, temizlik görevlisi gibi kontenjanlar için yapılacak OGM işçi alımı başvuruları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile tamamlanacak.

OGM 338 işçi alımı ile koruma görevlisi, şoför, temizlik görevlisi gibi pozisyonlarda istihdam sağlayacak. 1 Eylül tarihinde başlayan başvurularda 2020 KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma koşulu aranacak. Sözlü ve yazılı sınavın yapılmayacağı personel alımı başvuruları 10 Eylül tarihinde sona erecek.