ÖĞRENCİ AFFI SON DURUM 2026 | Son gün 9 Aralık! Öğrenci affı kimleri kapsayacak? Öğrenci affı başvurusu nasıl yapılır?

AFTAN YARARLANANLAR NE ZAMAN DERS BAŞI YAPACAK?

Öğrenci affı kapsamında başvurusu kabul edilen öğrenciler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitelerine yeniden dönebilecek.

Öğrencilerin hangi sınıf veya dönemden öğrenime devam edeceği ise ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı intibak işlemleri sonucunda belirlenecek. Bu süreçte daha önce başarıyla tamamlanan dersler, ders muafiyetleri ve öğrencinin akademik durumu dikkate alınacak. Böylece öğrencinin eğitimine hangi aşamadan devam edeceği üniversitenin yetkili birimleri tarafından belirlenecek.