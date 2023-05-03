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Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta bir öğrencinin öldüğü servis kazası arkasından Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
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Öğrencinin öldüğü servis kazasında Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Zonguldak'ta, 14 yaşındaki Büşra'nın öldüğü, 18 öğrenci ve şoför Fikret Bayrak'ın yaralandığı servis kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kazaya ilişkin haklarında soruşturma başlatılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ile taşımalı eğitimden sorumlu şube müdürü Mustafa Yılmaz, ihmali olduğu tespit edilerek görevden alındı

Zonguldak'ta bir öğrencinin öldüğü servis kazası arkasından Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
DHA

Zonguldak'ta Büşra Akın'ın (14) öldüğü, 18 öğrenci ve şoför Fikret Bayrak'ın (67) yaralandığı servis kazasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Kaza, geçen yıl 14 Aralık'ta Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak'ın kontrolünü kaybettiği servis midibüsü, şarampole yuvarlandı.

Kazada lise öğrencisi Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü Fikret Bayrak ile 18 öğrenci yaralandı.

Tedavisi tamamlanan Bayrak ve araç sahibi Ramazan Atmaca, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ilgili yöneticiler ve öğretmenlerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

M&uuml;sl&uuml;m ve Ramazan Atmaca
Müslüm ve Ramazan Atmaca

Ailelerin itirazı üzerine serbest bırakılan Bayrak ve Atmaca tekrar tutuklandı. Sürücü Fikret Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca ve babası Müslüm Atmaca hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Milli Eğitim Müdürlüğü içinde müfettişlerce yürütülen soruşturma kapsamında Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ile taşımalı eğitimden sorumlu şube müdürü Mustafa Yılmaz, ihmali olduğu tespit edilerek, görevden alındı.

ŞİKÂYETLERİ ÜST MAKAMLARA BİLDİRMEMİŞLER

Gerekçe olarak ise, servis midibüsü ile ilgili daha önce ailelerden ve öğrencilerden gelen şikâyetleri üst makamlara bildirmedikleri gösterildiği belirtildi. Görevden alınan Yıldız'ın, bir okula öğretmen olarak, Yılmaz'ın ise Milli Eğitim Müdürlüğü içinde şef kadrosuna atandığı öğrenildi.

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