        Haberler Gündem Güncel Öğrenci servisi, tankerle çarpıştı: 14 yaralı | Son dakika haberleri

        Öğrenci servisi, tankerle çarpıştı: 14 yaralı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde tanker ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada servis şoförü ve 13 öğrenci yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 18:28 Güncelleme: 24.11.2025 - 18:28
        Öğrenci servisi, tankerle çarpıştı: 14 yaralı
        DHA'nın haberine göre; kaza akşam saatlerinde Başverimli beldesi yakınlarında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen tanker ile aynı istikamette seyir halinde olan öğrenci servisi çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan servisi şoförü ve 13 öğrenci ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        KAYMAKAM PARTAL, YARALILARI ZİYARET ETTİ

        Kaymakam Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu hastaneye gelerek yaralı öğrencileri ziyaret etti ve durumları hakkında bilgi aldı.

        Kaymakam Çağlar Partal, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, “Okul servis aracımız ile tankerin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Allah’a şükür, durumu ağır olan bir öğrencimiz ya da şoförümüz yok. Servis aracında 13 öğrencimiz bulunuyordu. Hepsi müşahede altında, durumları hafif. Doğal olarak korkmuşlar. Ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şoförümüzün bacağında kırık var ancak yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi” dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

