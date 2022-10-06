Öğrenci yurdunda Somalili genç kızın sır ölümü!

İstanbul'da, özel yurtta kalan Somali uyruklu Maha İbrahim Omar adlı öğrenci çatı katından düşerek hayatını kaybetti.
Feci olay, Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Canan Tuncer Caddesi'nde bulunan 6 katlı özel öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan Maha İbrahim Omar (24) adlı öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 07.00 sıralarında çatı katından düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekiler, yurda ait bahçe duvarının demirlerinin üzerinde duran birini görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Maha İbrahim Omar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ARKADAŞLARI İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ
Olay yeri inceleme ekibi yurtta ve çevresinde incelemeler yaptı. Maha İbrahim Omar'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Omar'ın arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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