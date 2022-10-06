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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da öğrenci yurdunda Somalili genç kızın sır ölümü!
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İstanbul'da öğrenci yurdunda Somalili genç kızın sır ölümü! Arkadaşları ifadeye götürüldü

İstanbul'da, özel yurtta kalan Somali uyruklu Maha İbrahim Omar adlı öğrenci, çatı katından yurdun bahçe duvarı demirlerinin üzerine düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü

İstanbul'da öğrenci yurdunda Somalili genç kızın sır ölümü!
Öğrenci yurdunda Somalili genç kızın sır ölümü!
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DHA

İstanbul'da, özel yurtta kalan Somali uyruklu Maha İbrahim Omar adlı öğrenci çatı katından düşerek hayatını kaybetti.

Feci olay, Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi Şehit Naci Canan Tuncer Caddesi'nde bulunan 6 katlı özel öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan Maha İbrahim Omar (24) adlı öğrenci, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 07.00 sıralarında çatı katından düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler, yurda ait bahçe duvarının demirlerinin üzerinde duran birini görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Maha İbrahim Omar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞLARI İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekibi yurtta ve çevresinde incelemeler yaptı. Maha İbrahim Omar'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Omar'ın arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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