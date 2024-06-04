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        Öğrencilerden Dünya Çevre Günü eserleri

        Özyeğin Üniversitesi'nin Yaklaş 2030 Programı, yoğun kentleşmenin ekosistem üzerindeki etkilerini kampüsteki kuru dere aracılığıyla tartışmaya açıyor. Öğrencilerin dereye dikkat çekmek için hayata geçirdikleri iletişim, tasarım ve sanat projeleri, Dünya Çevre Günü vesilesiyle düzenlenen "Greenhack" etkinliğiyle kamuoyuyla buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 00:00 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:00
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        Öğrencilerden Dünya Çevre Günü eserleri
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        Kuruluşunun 15. yılında Özyeğin Üniversitesi, öğrencilere akademik ve pratik bilgiyi buluşturmanın yenilikçi yollarını sunarak onları etkin rol almaya teşvik etmeyi sürdürüyor. Üniversitenin Sürdürülebilirlik Platformu bünyesinde 2018’den bu yana sürdürülen Yaklaş 2030 Programı, küresel sorunlara bilim ve sanat perspektifinden yaklaşarak birlikte araştırmayı ve öğrenmeyi merkezine alıyor. Böylelikle her bir öğrenci, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme sürecinde bilgi ve yeteneklerini nasıl kullanabileceğini keşfediyor.

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        Öğrencilerin küresel meselelere dair eleştirel bakışını, duyarlık ve sorumluluk bilincini geliştirmeyi hedefleyen program, bu sene kampüsteki kuru dereye odaklanıyor. Farklı bölümlerde, ders ve atölyelerde üretilen projelerle tatlısu kaynaklarının güncel durumuna, geleceğine ve yeniden yabanlaştırma imkânlarına disiplinlerötesi bir bakışla yaklaşıyor.

        Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yasemin Yıldırım yürütücülüğündeki stüdyo dersi kapsamında öğrenciler, tatlısu kaynaklarının önemine dair mesajlarını geniş kitlelere ulaştırmak için sanatın ve tasarımın gücünden faydalandılar. Kampüs deresinin güzergahını takip eden öğrenciler, derenin duyulmayan sesine kulak verdiler; doğal peyzajı keşfettiler; araştırma sürecinden gelen ilhamla ve kolektif çalışmanın getirdiği sinerjiyle yaratıcı iletişim çözümleri, sanat ve tasarım projeleri geliştirdiler. “Codlective” adıyla kolektif bir çalışma süreci yürüten 12 öğrencinin her bir projesi, Özyeğin Üniversitesi laboratuvarlarında yine öğrenciler tarafından üretildi. Stüdyo dersinden doğan bu yaratıcı çalışmalar, dere güzergâhı boyunca belirlenen noktalara yerleştirildi.

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        Prof. Dr. Esra Gençtürk
        Prof. Dr. Esra Gençtürk

        Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Greenhack projesine dair şunları söyledi: “2018’den bu yana süregelen ve gurur duyduğumuz bir projemiz olan Yaklaş 2030, disiplinlerin arasındaki mesafeleri azaltan, enformel ve yatay bir öğrenme anlayışını hayata geçiriyor. Bu sayede farklı bölümlerden akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz, kampüsümüzün geleceği için birlikte çözüm üretme ve yaratıcı yollarla harekete geçme fırsatı buluyorlar. Greenhack projesi, bu yaklaşımımızın çok değerli bir örneğini sunuyor. Öğrencilerimiz sürdürülebilirliği yalnızca veriler ve teorik bilgiler aracılığıyla öğrenmekle kalmıyor, harekete geçerek bizleri de eyleme davet ediyorlar. Bu projeyi Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 1973’ten bu yana her yıl kutlanan Dünya Çevre Günü gibi anlamlı bir günde kamuoyuyla paylaşabildiğimiz için mutluluk duyuyorum.”

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        Yaklaş 2030 “Bir Derenin Kenarında” Projesi Hakkında

        Dünyamızdaki su döngüsünün en önemli bileşenlerinden biri olan akarsular; kara ve su ekosistemleri arasındaki geçişi sağlamakla kalmıyor, insanlar için hem su kaynağı hem de doğa ile bağ kurabilecekleri bir kullanımı ve rekreasyon alanı işlevini üstleniyor. Ancak büyük bir hızla ilerleyen sanayileşme ve kentleşmeyle nehirler ve dereler bugün kentlerde kanallarla yer altına alınmış, otoyollar ve binalarla üstleri kapatılarak doğal su döngüsü ile bağlantıları kesilmiş ekolojik yapıları bozulmuş durumda. Kuruyan dereleri fark edersek onları yeniden canlandırmak için yeni yollar hayal edebilir miyiz? Harekete geçmek için birlikte neler yapabiliriz? Yaratıcılık, sanat ve katılımcı süreçler, öğrencilerde eyleme geçmeyi tetikleyebilir mi?

        Bu sorulardan hareketle, “Bir Derenin Kenarında” kapsamında iki dönem boyunca Zeliha İnci Asal, Zeynep Merve Uygun Azizoğlu, Mehmet Emin Bayraktar, Ezgi Hamzaçebi, Volkan Mengi, Kaan Özgün, Beyza Şat ve Yasemin Yıldırım başta olmak üzere farklı bölümlerden akademisyenler, kurumakta olan tatlı su kaynaklarını ders ve atölyelerinin merkezine taşıdılar. Böylelikle bir üniversite kampüsü, gündelik hayatta, kentte ve daha büyük ölçekte yapılabileceklere dair bir saha çalışmasına dönüştü. Bu kapsamdaki tüm üretimleri içeren “Bir Derenin Kenarında” sergisi, Özyeğin Üniversitesi Pavilion Binası’nda 14 Ekim 2024’e kadar açık kalacak.

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        #Dünya Çevre Günü
        #Özyeğin Üniversitesi
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