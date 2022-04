HANDE ÖZEN



KAÇINILMAZ BİR HEYECAN VE GURUR DUYDUM’

Aslında hocamın yazdığı bir oyunu ilk kez canlı izleyişim değil. 7-8 yaşlarında ailemle birlikte ‘Otogargara’yı Ankara’da seyretme şansım olmuştu. Tabii çok net hatırlamamakla birlikte bazı sahneler hala hafızamda. O yaştayken yıllar sonra kendisinin çırağı olacağımı asla bilemezdim. Sonraki yıllarda bunun hayalini kurarken gerçek oldu. ‘Aydınlıkevler'i izlerken herhangi bir seyirci gibi izlemenin dışında öğrencisi olduğum için kaçınılmaz bir heyecan ve gurur duydum. Buram buram Yılmaz Erdoğan kokan bir metin oyunculukları ve performanslarıyla, müzikleriyle ve özel sahne tasarımı ile harmanlanınca yaratılan atmosfere kapılmamak mümkün değil. İnsanın içine işleyen gerçeklikteki insan ilişkileri ve içinde bulundukları koşullar tüm samimiyetiyle hissediliyor. Somut bir şekilde ifade etmem gerekirse oyun boyunca tam burnumuzun direği sızlarken kahkahalar atarken bulduk kendimizi. Bir Ankaralı olarak hikâyenin anlatıldığı döneme ait ailemden dinlediğim çoğu şeyi de sahnede izlemiş oldum. Hala aklımda oyuna ait bazı replikler dönüyor. Bu da şüphesiz çoğu izleyici üzerinde kalan Yılmaz Erdoğan etkisi.

Tiyatro benim için hem oyuncu hem izleyici olarak en büyüleyici alan. Yaratılan dünyada o an salondaki her birey arasında görünmez bir işbirliği doğuyor. Kendi gerçekliğinizden kopup anlatılan meselenin tam ortasında kalıyorsunuz. ‘Aydınlıkevler’in samimi ve güçlü anlatımı beni hiç yaşamadığım o döneme götürdüğünde de bir kez daha yaptığımız mesleğin en haz verici tarafını hissettim. Belki henüz hayatta dahi olmadığınız bir dönemde yaşayan bir karakteri oynuyorsunuz. Oyuncunun sahne öncesi keşfi kendi içine bakmaya çalışmasıyla besleniyor. Hele ki ‘Aydınlıkevler’de olduğu gibi biz genç oyuncular usta oyuncularla bir araya geliyorsak bu muazzam bir tecrübe oluyor. Açıkçası sahneye susatan oyunlar izledikçe diğer mecralarda yer alsam dahi tiyatrodan hiçbir zaman uzak kalamayacağımı fark ediyorum. Yılmaz Erdoğan’ın oyunculuk ve yazarlığa dair üzerimizde büyük emekleri var. Yirmi yıl aradan sonra gelen bu oyun meslekte iz bırakmaya, fark yaratmaya dair bir resimdi. Mesleğini çok seven biri olarak üretmeye olan şevkim arttı diyebilirim.