Sınav dönemleri hem öğrenciler hem de aileleri için stres dolu bir zamandır. Sınavların yaklaşması ve öğrencilerin kendilerini baskı altında hissetmesi, başarılı olmalarına engel olabiliyor.

SINAV KAYGISI NEDİR?

Sınav kaygısı, öğrenilen bilgilerin sınavda hatırlanmasına, etkili bir şekilde kullanılmasına engel olan kaygı durumudur. Öğrencilerin sınava yüklediği anlam, sınavla ilgili sahip olduğu şemalara bağlı olarak sınav kaygısı oluşabilir. Başarıyı azaltan yoğun bir kaygı, endişe ve korku durumudur. Kaygı, normalde herkesin yaşayabileceği bir duygu olmasına rağmen gelişimi devam eden çocuklar ve gençlerin mücadele etmesi daha zor olabilir.

REKLAM

SINAV KAYGISININ NEDENLERİ NELERDİR?

- Gerçekçi olmayan düşünce şekillerine sahip olma,

- Aile ve çevrenin beklentileri ve baskısı,

- Mükemmeliyetçi kişilik yapısı,

- Rekabetçi kişilik yapısı,

- Sınava yeterince hazırlanmamış olmak,

- Sınav yükünün ve ders yükünün fazla olması,

- Öğrencinin ders yükünün altından kalkamaması,

- Öğrencinin doğru çalışma stratejisini bulamamış olması,

- Öğrencinin daha önceki başarıları ve başarısızlıkları,

- Sınavın araç değil amaç olarak görülmesi,

- Sınavın hayattaki başarının tek kriteri olarak algılanması.

SINAV KAYGISININ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. FİZİKSEL BELİRTİLER

- Aşırı terleme

- Mide bulantısı, kusma veya sindirim sorunları

- Hızlı kalp atışı

- Nefes darlığı

- Baş dönmesi veya baygınlık

- Baş ağrıları

- Kalp krizi gibi hissedilebilen panik ataklar

2. DUYGUSAL BELİRTİLER

- Özgüven eksikliği, güvensizlik

- Korku, çaresizlik

- Umutsuzluk

- Yetersizlik duyguları

- Öfke veya sinirlilik

- Olumsuz kendi kendine konuşma

- Yarışan düşünceler

SINAV KAYGISIYLA BAŞ ETMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

- Sınav kaygısı yaşayan kişilerin kendilerine etkili bir çalışma programı oluşturması, hem kontrolün kendi ellerinde olduğunu hissetmelerine neden olacak hem de sınava hazırlık sürecini verimli geçirmelerini sağlayacaktır.

REKLAM

- Sınav kaygısı yaşayan kişilerin, her gün belirli saatlerde uyuyarak ve sağlıklı beslenerek yaşam şekillerini düzene sokması, sınav sürecini başarıyla atlatmaları için etkili yollardan biridir.