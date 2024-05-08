Öğretmen atama takvimi 2024: Bakan Tekin duyurdu! Öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?
MEB 20 bin öğretmen atama takvimini açıkladı. Öğretmen adaylarının başvurularında KPSS ve mülakat puanlarının her birinin yüzde 50 oranında etkili olacağını belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı son dakika açıklamasında; branş dağılımı ve atanacak öğretmen sayısına dair kritik bilgilerde yer aldı. Peki Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kadro, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?
Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı için MEB Öğretmen atama tarihlerini açıkladı. Yeni atama kontenjanları, kadro sayısı ve branş dağılımı için Milli Eğitim Bakanlığı atama başvuru kılavuzu yayınlandı. Bakan Tekin’in açıklamasında atamalarda yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız ifadesi yer aldı. Başvurular ise 20 Mayıs’ta başlıyor. Peki, Yeni öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte 2024 öğretmen atamaları son durum ve gelişmeler….
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı.
Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.
2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BRANŞ DAĞILIMI
Bakan Tekin'in açıklamasına göre, sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.
ÖĞRETMEN ATAMALAR YÜZDE 50 MÜLAKAT YÜZDE 50 KPSS PUANI ESAS ALINACAK!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atanacağını söyledi. Tekin ayrıca, "Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak." ifadelerini kullandı. Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI
Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları da açıklandı.
Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan ilk beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.
Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi için tıklayınız.
Atama takvimi için tıklayınız.