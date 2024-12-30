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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen ataması var mı, olacak mı? Bakan Tekin açıkladı

        Öğretmen ataması var mı, olacak mı? Bakan Tekin açıkladı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, "Bütçe geçti. 2024 KPSS'ye giren öğretmen arkadaşlarımız için kadro dağılımlarını yapıldıktan sonra alıma çıkacağız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 16:21 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:21
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025’te hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni öğretmen atamalarına ilişkin de müjdeyi verdi. Bakan Yusuf Tekin, “Bütçe geçti. 2024 KPSS’ye giren öğretmen arkadaşlarımız için kadro dağılımlarını yapıldıktan sonra alıma çıkacağız. Öğretmen Akademi henüz yürürlüğe girmedi. Bize kaç kadro verilirse atamaları mevcut prosedüre göre yapacağız.” dedi.

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        2025'TE ÖĞRETMEN ATAMASI VAR MI?

        Bakan Tekin, 2025 yılı öğretmen atamaları hakkında merak edilen soruları yanıtladı. "Bütçe onaylandı. 2024 KPSS'ye giren öğretmen adaylarımız için kadro dağılımlarını tamamladıktan sonra atama sürecine başlayacağız," diyen Tekin, öğretmen adaylarının mevcut prosedürlere göre atanacağını belirtti. Tekin ayrıca, "Henüz Öğretmen Akademisi devreye girmedi. Elimize ulaşan kadro sayısına göre atamalarımızı mevcut sisteme uygun şekilde gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, atama bekleyen adaylar için belirsizliği bir nebze de olsa ortadan kaldırdı.

        KPSS İLE ATAMALAR SONA MI ERİYOR?

        Öğretmen atamalarıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de KPSS'nin geleceği oldu. Bakan Tekin, 2024 yılında öğretmen atamalarının mevcut KPSS sistemiyle yapılacağını vurgularken, 2025 itibarıyla bu sistemde köklü bir değişikliğe gidileceğini açıkladı. Yeni sistemin adı ise Akademi Giriş Sınavı (AGS)

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        AGS NEDİR?

        Akademi Giriş Sınavı (AGS), KPSS'den farklı bir formatla uygulanacak ve öğretmen atamalarında belirleyici rol oynayacak. Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan içeriklere dayalı olarak hazırlanan AGS, test odaklı KPSS'ye alternatif bir yöntem sunacak.

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