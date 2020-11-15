Öğretmen dizisi neden bitiyor? Merak konusu oldu. Başrolünü İlker Kaleli'nin aldığı FOX TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisi 9. bölümünde izleyicisi ile vedalaşacak.

ÖĞRETMEN DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Fox Tv kanalında yayınlanan Öğretmen dizisi Japon yapımı Hiragi’s Homeroom’dan uyarlandı. Dizinin orijinali 10 bölüm olarak yayınlanmıştı. Öğretmen dizisinin 36 bölüm süreceği, 2021’de ekranlara veda edeceği planlanıyordu. Fakat dizi reyting savaşına yenik düşerek final kararı aldığı iddia ediliyor. Öğretmen dizisi son bölümüyle Total reyting grubunda ilk 10’a giremezken, AB’de ise 7. sırada yer alabildi. Öğretmen dizisi, İdealist bir öğretmenin oldukça sıra dışı bir yolla öğrencilerine ders verme hikayesi anlatılıyor.