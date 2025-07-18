B.3. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

B.3.1. Öğretmenlerden;

• Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,

• Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler engellilik durumuna bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Annesi veya babasının engellilik durumuna bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, rapor sahibinin Adres Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı bulunduğu ile atanma isteğinde bulunabilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.