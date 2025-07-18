Öğretmen il dışı atama başvuru ekranı 2025: Yaz tatili öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Böylece öğretmenlerin il dışı mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu. Kılavuza göre öğretmen il dışı atama başvuruları 18 Temmuz Cuma bugün itibarıyla başlayacak. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı olarak iller arasında yer değişikliği talebinde bulunmak isteyenler, başvuru işlemlerini MEBBİS üzerinden yapabilecek. Peki, MEB yaz tatili öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2025 Öğretmen il dışı atama başvuru ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nu paylaştı. Kılavuza göre, il dışı atama başvuruları 18 Temmuz Cuma bugün başlayacak ve 29 Temmuz’da sona erecek. Adaylar, MEBBİS üzerinden Elektronik Başvuru Formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, 2025 Öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB öğretmen il dışı atama başvuru ekranı 2025 ve sürece ilişkin detaylar...
ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme kılavuzu yayımlandı.
Kılavuza göre; aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu veya diğer nedenler mazeretlerine bağlı olarak iller arasında yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerin başvuruları, Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak alınacak.
ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Öğretmenler, birinci aşamada 18 Temmuz-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirecek.
Ön başvuruları onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 31 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.
Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak.
ÖĞRETMEN İL DIŞI MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.
Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracak eğitim kurumu müdürlüklerince mazerete esas belgeler üzerinde yer alan imza, onay, karekod, barkod vb. dâhil olmak üzere belgelerin tamamı okunaklı olacak şekilde başvuru sistemine yüklenecek.
Eğitim kurumu yöneticileri uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun bir örneğini göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracak. Uygun olmayan başvuruları ise gerekçesiyle birlikte elektronik ortamda reddedecek.
Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. Başvuruların ikinci aşamasında ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.
MEBBİS ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MAZERET DURUMLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
B.1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden eşleri;
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b. 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c. TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar eşinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
B.2. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
B.2.1. Öğretmenlerden;
a) Kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının öğretmenin görev yaptığı ilde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
B.3. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
B.3.1. Öğretmenlerden;
• Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
• Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler engellilik durumuna bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Annesi veya babasının engellilik durumuna bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, rapor sahibinin Adres Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı bulunduğu ile atanma isteğinde bulunabilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.
B.4. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler ile 8.3.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı verilenler can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
B.5. Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
1. Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri il’e,
2. Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği il’e,
3. Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri il’e yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
ATAMALAR HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atamalar, 6 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak.
Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 7 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.
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