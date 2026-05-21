Öğretmen il dışı tayin başvuru sonuçları 2026: Öğretmen İl dışı atama sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru süreci sona erdi. 12 ili kapsayan yer değişikliği kapsamında başvurularını tamamlayan öğretmenler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sürecin tamamlanmasının ardından adayların gözü, sonuçların yayımlanacağı MEB Personel sayfasına çevrildi. Peki Öğretmen il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçlarının 22 Mayıs 2026 tarihinde personel.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.
İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İller arası yer değiştirme başvuruları tamamen dijital ortamda, kişisel şifreler aracılığıyla yapılmaktadır. Başvuru süreci ise şu adımlardan oluşmaktadır:
MEBBİS veya PGM Sistemi Girişi:
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (mebbis.meb.gov.tr) ya da Personel Genel Müdürlüğü (personel.meb.gov.tr) resmi internet adresi üzerinden sisteme giriş yapılır.
Elektronik Başvuru Formuna Erişim:
Kullanıcı adı, şifre veya e-Devlet bilgileri ile giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” menüsünden Elektronik Başvuru Formu açılır.
Okul Tercihlerinin Belirlenmesi:
Form üzerinde kişisel bilgiler ve hizmet puanı kontrol edildikten sonra, branşa uygun ilan edilen kurumlar arasından en fazla 40 okul tercih edilerek liste oluşturulur.
Başvurunun Kaydedilmesi ve Onay Süreci:
Tercihler kontrol edilip sistem üzerinden kaydedildikten sonra başvuru tamamlanır. Başvurunun geçerli sayılması için sırasıyla okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir.