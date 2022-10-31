Öğretmen banka promosyon ödeme tarihleri

ÖĞRETMENE BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla, öğrertmene banka promosyonu için Vakıflar Bankası ile anlaşma sağlandı. Daha önce 3 bin TL alan Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı personeline 22 bin 500 liraya yükseltildi.