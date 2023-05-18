Öğretmenevi müdür yardımcısı kadın ölü bulundu

İHA

Hakkari Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Miran Altürk, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Sümbül Mahallesi'ndeki Tekser Konutları'nda meydana geldi. Hakkarili olan ve tek başına ikamet eden Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Miran Altürk'ten ailesi ve arkadaşları haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Eve giden polis ekiplerince hareketsiz bulunan Altürk için olay yerine sağlık ekibi istendi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından genç öğretmenin cansız bedeni, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bekar olan Miran Altürk'ün ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.