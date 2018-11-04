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Öğretmenin 6 yaşındaki öğrencisini 'Haydar' sopasıyla dövdüğü iddiası

İzmir'de bir öğretmen, 6 yaşındaki öğrencisinin okumayı öğrenemediği gerekçesiyle 'haydar' ismini verdiği sopayla dövdüğü iddia edildi. Aile öğretmenden şikayetçi oldu

04.11.2018 - 10:21 | Güncelleme: İHA

İzmir'de, ilkokul birinci sınıf öğrencisi bir çocuk, iddialara göre ders sırasında yazıları okuyamadığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından 'Haydar' adını verdiği sopayla kaba etine vurularak dövüldü. Kaba etinde kızarıklıkların meydana geldiği 6 yaşındaki öğrenci, "Öğretmenim beni tekrar dövecek" endişesiyle okula gitmezken, aileyse yaşananlara tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre, olay, Konak ilçesinde bulunan Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu'nda meydana geldi. 1. sınıfta okuyan T.K. (6), iddiaya göre derste öğretmeninin gösterdiği yazıları okuyamadı. Bu duruma sinirlenen sınıf öğretmeni M.N., 6 yaşındaki çocuğun kaba etine birkaç kez "Haydar" adını verdiği sopayla sert bir şekilde vurdu. Aldığı sopa darbelerinin acısına dayanamayan T.K. gözyaşlarına boğuldu. Ders sonrası annesinin yanına giden minik T.K., önce korkusundan annesine bir şey anlatamadı. T.K. daha sonra da öğretmeninin kendisini dövdüğünü söyledi.

T.K., 'yeniden dayak yerim' düşüncesiyle okula gidemediğini anlatarak, "Zil çalınca sınıfa girdik. Derste öğretmen okuyamadım diye birkaç kere popoma vurdu. Sonra ‘geç yerine’ dedi. Ben de ağladım ve anneme söyledim. Onun 'Haydar' diye bir sopası varmış. Okulumu seviyorum ama öğretmenimden korkuyorum. Başka sınıfta okumak istiyorum" dedi. T.K., öğretmeninin aynı gün kendisinin dışında iki erkek öğrenciye daha dayak attığını ifade etti.

"ARKASINDA SOPA İZİ GÖRDÜM"

25 yaşındaki anne B.K. de, çocuğunu tüm gün okul çevresinde beklediğini belirterek, "Çocuğumu okulda beklerken ağlayarak teneffüse çıktı. ‘Anne öğretmenim bağırdı’ dedi. O sırada vurduğunu söylemedi. Sonra tekrar sınıfa girdi, bir sonraki teneffüste sendelediğini fark ettim, yine ağlıyordu. Kıyafetini indirdiğimde arkasında sopa izi gördüm. Öğretmeni, oğlum okuyamadığı için sopa ile vurmuş. Çocuğum acıdan ağlıyordu. Öğretmeni ikaz ettiğimde özür dilemedi ama ertesi gün eşimden özür diledi ve vurduğunu kabul etti. Sopa izinin fotoğrafını çektim; ama ertesi gün kızarlık geçtiği için darp raporu alamadık. Başka öğrencilerin de kulağını çekiyormuş, ellerine ve ayaklarına vuruyormuş. ‘Haydar sopam var’ diyormuş" dedi.

"ÖĞRETMEN KABUL ETTİ"

28 yaşındaki baba G.K. de, öğretmenden şikayetçi olacaklarını söyledi. G.K., şöyle devam etti:

"Akşam işten geldiğimde durumu öğrendim ve büyük bir şok yaşadım. Ertesi gün işe gitmeyip öğretmeni buldum. Yaptığı şeyi kabul etti. Disiplin için bunları yapmış ve pişman olduğunu söyledi. Kendince disiplini 'Haydar' adını verdiği sopası ile veriyormuş. ‘Haydar sopası nedir’ dedim, cevap vermedi. Darp raporu alamadık ama Milli Eğitim Bakanlığına şikayet dilekçesi yazacağım. Bu şiddetin bir cezası olması gerekiyor. Diğer velilerle de konuştuk. Bu öğretmenin 'Haydar' sopasını tüm öğrenciler biliyor ve korkuyor ama hiçbir veli henüz şikayette bulunmamış. Çocuğum okulundan soğumadı ama sınıfa gitmek, o öğretmenle ders yapmak istemiyor. Biz de çocuğumuzu o öğretmenin sınıfına göndermek istemiyoruz. Sınıf değişikliği, okul değişikliği ya da öğretmenin okuldan atılmasını isteyeceğiz."

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konu hakkında inceleme başlattığını bildirdi.

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