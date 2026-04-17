Öğretmenler, öldürülen meslektaşları ve öğrenciler için yürüdü

Cuma namazı sonrası Fethiye ve Işıklı Camileri avlusunda toplanan Eğitim Bir- Sen ve Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaşamını yitiren 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi anmak için bir araya geldi. Vatandaşların da katıldığı ve duygusal anların yaşandığı anmada gıyabi cenaze namazı kılındı, öğretmen ve öğrenciler için dualar edildi.

PANKARTLARLA YÜRÜDÜLER

Namazın ardından bir araya gelen öğretmenler ve sendika üyeleri, "Yastayız, acımız büyük. Başımız sağ olsun", "Susma, haykır, şiddete hayır", "Eğitimciye şiddete dur de", "Okullarda güvenlik istiyoruz", "Öğretmene uzanan eller kırılsın" ve "Öğrencinin eli kalem tutmalı" gibi pankart ve dövizler açarak Cumhuriyet, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Faikbey, Haydar Aliyev ve İnönü caddeleri boyunca yürüdü. Vatandaşların da destek verdiği yürüyüş, Hükümet Konağı önünde sona erdi.

"BUGÜNDEN SONRA ARTIK HİÇ KİMSE RAHAT OLAMAYACAK"

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na karanfil bırakmasının ardından okulların eğitim dışında bir başka gizli görevi, faaliyeti de güvenlik olduğunu söyleyen Türk Eğitim-Sen Kars Şubesi Başkanı Ozan Ağadedeoğlu, "Geçtiğimiz ay İstanbul'da, geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da ülkemizi derinden üzen, eğitim camiasını hayretler içerisinde bırakan üç ayrı saldırı yaşadık. Biz bu tür saldırıları ülkemizde hiç görmedik. Bunları daha çok televizyonda, Amerika'da, Teksas'ta, diğer eyaletlerinde duyardık. Ama bugün ülkemizde bunları duymuş olmak, bunları yaşıyor olmak altındaki sebeplerin araştırılması gereken bir durumdur. Tabi bu altındaki sebepleri araştırmak süreç ister, zaman ister. Ama şu anda bakanlığın özellikle İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gereken gerekli koordinasyonu sağlayıp AKUT güvenlik tedbirleri almaktır. Biz bakanlıkların koordinasyon içerisinde bunu çözeceğine inanıyoruz. Umarız ki bundan sonra bu tür elim olaylar, bu tür acılar yaşamayız. Çünkü bu olayların okula girmiş olması toplumun devlete olan güvenini maalesef zayıflatmaktadır. Çünkü okulların eğitim dışında bir başka gizli görevi, faaliyeti de güvenliktir. Çünkü anne babalar çocuklarını okullara gönderdiği zaman onların güvenli bir ortamda olduğunu düşünerek rahat yaşıyorlar. Ama bugünden sonra artık hiç kimse rahat olamayacak. Onun için devletimizin gereğini yapacağına inanıyoruz ve güvenmek istiyoruz" dedi.