Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Öğretmenlerin kesin kayıt sonuçları açıklandı

        Öğretmenlerin kesin kayıt sonuçları açıklandı

        2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'na yerleşen öğretmen adaylarının eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt sonuçları erişime açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 00:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'na yerleşen öğretmen adaylarının kayıt sonuçları açıklandığını duyurdu.

        Açıklamada "2026 Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'na yerleşen öğretmen adaylarının eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt sonuçları personel.meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adaylarının, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda yer alan evraklarla birlikte yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen başvurmaları gerekiyor. Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar ise noter onaylı vekâlet yoluyla kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        Kayıt başvuruları 25 Mart'ta başlayıp 3 Nisan 2026 saat 17.00'de sona erecek. Hazırlık eğitimi, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
