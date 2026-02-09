Oğulcan Ülgün'den örnek davranış: Bütün stat alkışladı!
Fenerbahçe maçında sakatlık yaşayan Mert Müldür sebebiyle ceza sahasına girmek üzereyken topu bırakan Gençlerbirliği oyuncusu Oğulcan Ülgün, hem tribünlerden hem rakip futbolculardan büyük takdir aldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın 41. dakikasında Gençlerbirliği atağında Mert Müldür ceza sahası önünde yerde kalırken, o noktada topla buluşan Oğulcan Ülgün, ceza sahasına girmek üzereyken topu bırakıp Mert Müldür'ün tedavi olmasını sağladı.
Ülgün'ün bu hareketi sonrasında bütün tribünler 27 yaşındaki futbolcuyu alkışlarken, Fenerbahçeli futbolcular da Ülgün'ü hareketinden dolayı tebrik etti.