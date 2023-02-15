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Ogün Kaptanoğlu: Yüzünden gülüşlerin eksik olmasın

Köpek Irkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu (KIF) arama, kurtarma ve ilk yardım ekibiyle birlikte afet bölgesinde gönüllü olarak çalışan Ogün Kaptanoğlu, depremzede Zeynep ile birlikte köpeğine kulübe yaptı

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  • Afet bölgesinde gönüllü çalışan Ogün Kaptanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve mesleği ne? - Magazin haberleri

    Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde yıkıcı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları günlerdir sürüyor. Oyuncu Ogün Kaptanoğlu da Hatay’daki çalışmalara katıldı.
  • Afet bölgesinde gönüllü çalışan Ogün Kaptanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve mesleği ne? - Magazin haberleri

    Köpek Irkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu (KIF) arama, kurtarma ve ilk yardım ekibiyle birlikte afet bölgesinde gönüllü olarak yer alan Ogün Kaptanoğlu, daha önce Hatay'da 6.5 saat süren çalışmalar sonucunda Hatay’da küçük Şevket’in ve ablasının enkaz kurtarılmasına yardım etmişti.

  • O görüntüleri paylaşan Ogün Kaptanoğlu'nun görüntülerde Şevket’in "5 dakika sonra kaldıracak mısınız?" sorusuna oyuncunun "5 dakika bilemedin 10 dakika sonra sizi çıkaracağız oradan. Az kaldı ağabeyim" yanıtını verdiği anlar yürekleri dağlamıştı.
  • Afet bölgesinde gönüllü çalışan Ogün Kaptanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve mesleği ne? - Magazin haberleri

    O ANLARI ANLATTI

    Ünlü oyuncu KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay’ın Defne bölgesine ağır hava koşulları nedeniyle 19 saatte gittiklerini aktardı. Afetin 38. saatinde çalışmaya başladıklarını söyleyen Kaptanoğlu sürecin tamamını şu sözlerle anlattı:

    Antakya Spor Salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik.
  • Afet bölgesinde gönüllü çalışan Ogün Kaptanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve mesleği ne? - Magazin haberleri

    "KARDEŞİ İÇİN DİRENEN HALİME’Yİ KAYBETTİK"

    Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime'yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız... Sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki, Şevket anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizde ki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı. Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando'dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun. İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk Milletinin başı sağ olsun, geçmiş olsun.
  • Afet bölgesinde gönüllü çalışan Ogün Kaptanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve mesleği ne? - Magazin haberleri

    KÖPEK İÇİN KULÜBE YAPTI

    Ogün Kaptanoğlu, daha sonra adının Zeynep olduğunu açıkladığı depremzede çocuk ile birlikte köpeğine kulübe yaptı. 

    Kulübenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, "Dediğin gibi Zeynep, "O da üşümesin yazık!" O güzel kalbinden, yüzünden gülüşlerin eksik olmasın çocuk" mesajını yazdı.
  • Afet bölgesinde gönüllü çalışan Ogün Kaptanoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında ve mesleği ne? - Magazin haberleri

    Ogün Kaptanoğlu'nun paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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